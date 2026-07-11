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VELIKA TRAGEDIJA

Tužne vijesti potresle nogometni svijet: Nakon nastupa na SP-u preminuo mladi reprezentativac

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Raquel CUNHA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
11.07.2026.
u 15:50

Južnoafrički nogomet sada se oprašta od igrača koji je tek trebao dosegnuti svoj puni potencijal

Tragične vijesti potresle su nogometnu javnost u Južnoafričkoj Republici. Samo nekoliko tjedana nakon povratka sa Svjetskog prvenstva, u 25. godini života preminuo je veznjak Jayden Adams, član tamošnjeg velikana Mamelodi Sundownsa.

Adams je bio dio reprezentacije Južne Afrike na za njih nedavno završenom SP-u, a nastupio je u tri od četiri utakmice svoje momčadi, pri čemu je dva puta krenuo od prve minute. Okolnosti njegove iznenadne smrti zasad nisu poznate, a informacije o tragediji potvrdio je južnoafrički portal Soccer Laduma nakon razgovora s ljudima bliskim nogometašu.

U ime obitelji oglasila se Adamsova mentorica Brendine Johnson, koja je zamolila za razumijevanje i privatnost u teškim trenucima.

"U ovom trenutku teško je što reći jer su stvari još svježe. Obitelj ne želi da ih se kontaktira, ne mogu nikome odgovoriti, ovo ih je rastrgalo. Tek se vratio sa SP-a i onda dobiti ovakve vijesti... Čula sam se s njim u četvrtak. Bio je jako sretan i nije gubio previše vremena, odmah je otišao kući, svojoj obitelji, čim se vratio u domovinu. Dakle, u ovom trenutku nemam ni riječi za reći, ali molimo da se poštuje privatnost obitelji. Da, mogu vam reći da je preminuo. Nitko ovo nije očekivao", rekla je Johnson.

Adams je posljednjih godina izrastao u jedno od najzanimljivijih imena južnoafričkog nogometa. Nogometni put započeo je u Stellenboschu, gdje je privukao pozornost dobrim igrama, nakon čega je ostvario transfer u Mamelodi Sundowns i izborio mjesto u nacionalnoj reprezentaciji.
Ključne riječi
SP 2026.

Komentara 1

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PO
Potepuh
15:56 11.07.2026.

Što je radio , od čega je preminuo?

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