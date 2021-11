Livaković potpisao ugovor s uglednom agencijom, Englezi otkrivaju zašto su se odlučili za njega

Važan korak u karijeri ostvario je ovoga tjedna Dinamov vratar i prvi čuvar mreže hrvatske nogometne reprezentacije, 26-godišnji Zadranin Dominik Livaković. Potpisao je ugovor s uglednom engleskom menadžerskom agencijom ICM Stellar Sports, koja zastupa brojne poznate europske nogometaše, a među njima i još jednoga hrvatskog reprezentativca, Duju Ćaletu-Cara iz Marseillea.

Dakle, Dominik se od ovoga tjedna nalazi u blještavom Stellarovu katalogu, zajedno s, primjerice, Jackom Grealishem iz Manchester Cityja (vrijednost: 100 milijuna eura), Eduardom Camavingom iz Real Madrida (55 mil. eura), Lukom Shawom iz Manchester Uniteda (42 mil. eura), Saulom Niguezom iz Chelseaja (40 mil. eura), Benom Chilwellom iz Chelseaja (38 mil. eura), Ibrahimom Konateom iz Liverpoola (35. mil. eura), a na popisu su i zvučna vratarska imena: Englezi Jordan Pickford (Everton) i Dean Henderson (Manchester United), Španjolac Unai Simon (Athletic), Poljak Wojciech Szczesny (Juventus).

Više vrijedi i od Balea

Foto: Igor Soban/PIXSELL 16.11.2019., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Kvalifikacije za Europsko prvenstvo, skupina E, 9. kolo, Hrvatska - Slovacka. Dominik Livakovic. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Zanimljivo, Dominik Livaković sa svojom tržišnom vrijednošću od 15 milijuna eura (Transfermarkt) za pet je milijuna eura vredniji od nekada najtraženijega igrača Europe i također Stellarova manekena, Velšanina Garetha Balea iz Real Madrida.

Zašto je agencija Stellar odabrala Dominika Livakovića, što je vidjela u njemu?, pitali smo glavnoga direktora Stellara Davida Manasseha.

– Dominik je mlad golman. Pratimo ga nekoliko godina i bio je izvrstan u prošlogodišnjoj sezoni Europske lige. Njegova statistika bila je bolja od bilo kojega drugoga vratara u Europskoj ligi prošle godine, a on je usto kontinuirano nastupao za hrvatsku reprezentaciju (28 nastupa, nap.a.). Smatramo da je jedan od najboljih mladih talenata koji bio bi dostupan klubovima u prvih pet liga u Europi – kazao nam je Manasseh.

U koji biste ga rang europskih vratara svrstali? Je li Livaković jedan od najpotentnijih mladih vratara u Europi?

– Ja sam biznismen i to je pitanje za ljude u nogometu. Međutim, moji skauti vjeruju da je jedan od najboljih golmanskih talenata u Europi – tvrdi Manasseh.

Je li Livaković potencijal za engleski Premiership?

– Naravno. On je potencijal za prvih pet liga u Europi i on je u ovom trenutku naš golman broj jedan izvan prvih pet liga.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 04.11.2021., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Europska liga, skupina H, 4. kolo, GNK Dinamo - Rapid Wien.

Kakva je trenutačna situacija na tržištu? Koliko je vjerojatan njegov transfer ove zime?

– Tijekom proteklih godina bilo je vrlo malo transfera vratara u zimskom prijelaznom roku. Jednostavno, ne prevladava stav da klubovi uvijek očajnički žele vratara u siječnju. Posljednji vrhunski transfer golmana kojega sam odradio u siječanjskom prozoru bio je onaj Irca Shaya Givena. Prozor u siječnju vrlo je težak za vratare, ali ako bi neki klub tražio golmana u siječnju, siguran sam da bi Dominik bio bilo kome uži izbor – tvrdi Manasseh.

Želi li Livaković što prije otići iz Dinama?

– Ne. Dinamo je bio jako dobar za Dominika, zar ne? U slučaju neke ponude, Dominik mora biti zadovoljan, kao i Dinamo.

Bi li za njegov razvoj bilo korisno prijeći u veći europski klub što prije?

– Ako je to ono pravo, a Dinamo i Dominik budu s tim sretni, mi ćemo to i napraviti. Ali to onda mora biti zaista pravi iskorak za Dominika – zaključio je Manasseh, koji kao niti jedan iskusan menadžer neće najavljivati transfer nekoga od svojih eksponata.

Ima četiri naslova

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 16.11.2019., stadion HNK Rijeka, Rijeka - Kvalifikacije za Europsko prvenstvo, skupina E, 9. kolo, Hrvatska - Slovacka. Dominik Livakovic. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

A što je do sada Dominikova ostavština u Dinamu? Zadranin je Dinamov vratar s uvjerljivo najduljim europskim stažem. Livaković ima čak 54 europska nastupa za plave i u čak 23 europske utakmice nije primio pogodak. Za usporedbu, Dražen Ladić ima 39 nastupa za Dinamo u Europi, Tomislav Butina i Ivan Kelava po 36...

Kako se stvari razvijaju u Europskoj ligi, Dominik bio ove zime mogao dostići legendarnoga Zlatka Škorića, do sada jedinoga vratara u Dinamovoj povijesti koji je s plavima čak tri puta prezimio u Europi. No, iako je Žoga s Dinamom bio u čak dva europska finala, on nikada za plave nije branio u utakmici Kupa prvaka. Zato što s Dinamom nikada nije bio prvak. Livaković pak ima četiri naslova prvaka i deset nastupa u Ligi prvaka.

Dominik Livaković u odlučujući tjedan kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ulazi kao nominalno prvi vratar hrvatske reprezentacije. Naime, za to ima i neoboriv argument: Dominik je ove godine bio protagonist rekorda koji je Hrvatska ostvarila u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo ne primivši pogodak čak 636 minuta. Livi je u tom nizu sudjelovao s 456 minuta i bio junak sraza s Rusima u Moskvi, dok je Ivušić branio protiv Slovačke i Slovenije u rujnu.