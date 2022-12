Livaković nominiran za najboljeg vratara svijeta! FIFA: Njegove obrane bile su nenadmašne!

Mnogi navijači ostali su, blago rečeno, iznenađeni kada je argentinski vratar Emiliano Martinez osvojio nagradu za najboljeg golmana Svjetskog prvenstva, popularnu zlatnu rukavicu. Oni koji se tada nisu iznenadili, ostali su šokirani nekoliko minuta kasnije kada je Martinez nagradu neprimjereno stavio na međunožje.

Brojni nogometni fanovi to su mu zamjerili, a mnogi su i očekivali da će nagrađeni biti marokanski Bono ili hrvatski vratar Dominik Livaković koji je imao uvjerljivo najbolju statistiku ovog prvenstva.

Ipak, čini se kako bi naš Livi svjetske klase mogao dobiti veliko priznanje Međunarodne nogometne organizacije (FIFA) koja je objavila kandidate za nagradu "The Best" koja će se tradicionalno održati krajem veljače, točnije 27.veljače 2023. kada će najbolji u 2022. biti nagrađeni.

Livaković je nominiran za najboljeg vratara zajedno sa još šestoricom kolega. Uz našeg vratara tu su još Alisson, Bono, Courtois, Maignan, Martinez i Neuer, objavila je FIFA. Biranim riječima vodstvo FIFA-e obrazložilo je Livijevu nominaciju:

Foto: Carl Recine/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Best Young Player winner Argentina's Enzo Fernandez, Golden Ball winner Argentina's Lionel Messi and Golden Glove winner Argentina's Emiliano Martinez pose with the trophies REUTERS/Carl Recine Photo: Carl Recine/REUTERS

- Dominik Livaković pružio je vjerojatno najbolju izvedbu u konkurenciji svih vratara u Kataru 2022. u četvrtfinalnoj pobjedi Hrvatske nad Brazilom. Njegovih 11 obrana tijekom utakmice bilo je najviše što je bilo koji vratar napravio u utakmici Svjetskog prvenstva od 2014., a bio je heroj jedanaesteraca svoje nacije dok su u dramatičnom raspucavanju svladali peterostruke svjetske prvake.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Dominik Livakovic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Osim svoje sposobnosti obrana koje su definirale meč, Livaković je stekao široko priznanje zbog svoje hrabrosti, prisutnosti i hladne glave. Također je bio ključan u zvjezdanoj godini za klupsku momčad Dinamo Zagreb, s kojom je osvojio naslov prvaka petu sezonu zaredom. - napisala je FIFA.

Spomenimo kako je aktualni laureat za 2021. vratar Chelsea Eduard Mendy, a 27. veljače bit će nagrađeni najbolji u razdoblju od 8. kolovoza 2021. do 18. prosinca 2022.