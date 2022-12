Previranja u Dinamu utječu na transfere, ali i ekipu: Ni Čačić nije siguran, a Livija želi Real

Prije tjedan dana trener Dinama Ante Čačić okupio je svoju momčad u Maksimiru i poveo Dinamo u nove pripreme. Jer, već 21. siječnja počinje nastavak HNL-a u koji plavi ulaze kao lideri, sa šest bodova više od drugoplasiranog Hajduka koji ima i utakmicu više od Zagrepčana. Plavi će krenuti protiv Gorice, momčadi koja se neočekivano našla na samom dnu ljestvice sa samo jednom pobjedom. No u Maksimir će stići s novim trenerom, bivšim trenerom Dinama Željkom Sopićem.

Tko će odobriti transfer?

No do te utakmice ima još vremena, plavi se imaju kad posložiti iako su zasad bez reprezentativaca koji su na zasluženom odmoru. Doduše, nije isto uigravati se s njima i bez njih, ipak su Dominik Livaković, Mislav Oršić, Bruno Petković i Josip Šutalo stožerni igrači plavih, a oni će se momčadi priključiti nakon što uđemo u 2023. godinu. Dotad će plavi u Maksimiru obavljati testiranja i trenirati pa se opet malo odmoriti tijekom blagdana.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 18.12.2022., Zagreb - Svecani docek hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu nakon osvojenog treceg mjesta na Svjetskom prvenstvu u Katru Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Na drugi dio priprema kompletna momčad trebala bi krenuti 3. siječnja i tamo odigrati pokoju utakmicu. Zasad se zna da će 12. siječnja igrati protiv Celja i dan nakon toga vratiti se u Zagreb, a očekuje se da će i 8. siječnja odigrati još jednu utakmicu, no suparnik zasad nije poznat.

Plavi će tako imati dovoljno vremena da spremni dočekaju drugi dio prvenstva, ali ipak je pitanje hoće li kompletni krenuti u borbu za obranu naslova prvaka. Sva četiri reprezentativca Dinama ostavila su duboki trag svojim izdanjima na Svjetskom prvenstvu i ne treba čuditi ako za njih dođu konkretne podude. Zasad su to samo špekulacije, medijska nagađanja o tome tko je zainteresiran. Tako Livakovića povezuju s Manchester Unitedom, Real Madridom, Juventusom, a ponovno se spominje Bayern iako su iz bavarskog kluba to već jednom demantirali.

Joško Gvardiol napunio je europske naslovnice mogućim transferom iz Leipziga, a i drugi reprezentativni stoper, plavi Josip Šutalo mogao bi dobiti ozbiljne ponude, baš kao i Oršić kojeg se i ranije povezivalo s nekoliko engleskih klubova. Bruno Petković zabio je Brazilu i vratio pažnju na sebe. No i među onima koji već sad treniraju s Čačićem sigurno ima igrača koji su zanimljivi europskim klubovima.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 14.12.2022., Zagreb - Stadion Maksimir, GNK Dinamo zapoceo pripreme za nastavak sezone. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

No s obzirom na previranja u klubu i borbu za prevlast, pitanje je tko će o tim mogućim ponudama odlučivati. I dosad je oko transfernih poteza bilo neslaganja, ono što je iz Međugorja dogovarao Zdravko Mamić (treneri Jakirović i Milanič, pa Kačavenda iz Lokomotive, Adrian Leon Barišić iz Osijeka, povratak Marka Pjace iz Italije) odbila je uprava Dinama na čelu s prvim operativcem Krešimirom Antolićem.

Zbog svega dogodio se sad već i otvoreni rat između Mamićeve i Antolićeve struje koji je kulminirao prijedlogom Skupštine da razriješi Antolića, da bi onda Izvršni odbor taj prijedlog odbio. I sad će to "mačevanje" i korištenje raznih pravnih paragrafa trajati. No to otvara i probleme, dođu li ponude za igrače Dinama, tko će donijeti konačnu odluku? Sportski direktor gotovo sigurno neće jer stalnog sportskog direktora u klasičnom smislu plavi nemaju još od Zorana Mamića. Nakon toga on je bio i trener i sportski direktor pa su treneri obnašali su dvostruku ulogu i dalje, kao Kopić i Krznar, a sad je privremeni sportski direktor aktualni trener Ante Čačić, no teško da će njegova biti zadnja bude li se o tome odlučivalo.

Nije ni Čačić siguran

Koliko god bi se Čačić i njegovi igrači trebali koncentrirati na treninge, na loptu, taktiku i travnjak, teško je povjerovati da ne prate što se događa u plavim uredima. Uostalom, ti ljudi odlučuju i o njihovim sudbinama, njihovim karijerama i to je dovoljno da osjete zabrinutost ili nelagodu zbog tih događaja. Možda i ne bude novih previranja sve do ožujka kad bi trebala biti izborna Skupština kluba na kojoj bi se trebao iskristalizirati odnos snaga, ali i to je u jeku sezone i moglo bi utjecati na momčad koja ima imperativ osvajanja naslova prvaka. Ma već jedan poraz na proljeće mogao bi donijeti nove poremećaje, više se ni Čačić ne može osjećati sigurnim na klupi bez obzira na odlične rezultate koje je ostvario otkako je preuzeo momčad Dinama.