Najbolja momčad Svjetskog prvenstva 2022. u izboru Večernjeg: Tri brončana Hrvata u prvih 11!

Dojmovi nakon fantastičnog Svjetskog prvenstva u Kataru još se nisu potpuno slegli. Gledali smo sjajan turnir pun iznenađenja, vrhunsku finalnu utakmicu, briljantne pogotke i iznimne izvedbe igrača. A jedna od najvažnijih tema nakon što su odigrane sve utakmice izbor je najbolje momčadi Svjetskog prvenstva 2022. Doista možemo reći da smo svjedočili najboljem od najboljeg u svjetskom nogometu, pa je tako ovih 11 igrača koji su igrali odlično u proteklih mjesec dana, u određenoj mjeri osvjetlalo cijelu svoju karijeru.

Livi i Bono ispred Martineza

U najboljoj momčadi su isključivo igrači iz selekcija koje su ušle u samu završnicu turnira, iz četiri selekcije koje su se borile za odličja. Pomalo ironično, od te četiri reprezentacije, svjetski prvak Argentina ima najmanje predstavnika u najboljoj momčadi, a Hrvatska, Francuska i Maroko imaju po tri predstavnika.

Međutim, ta dva argentinska predstavnika iz sastava su za Argentinu poentirala 11 puta na turniru. Prvi je, naravno, i službena Zlatna lopta turnira Lionel Messi koji je nevjerojatnih deset puta izravno sudjelovao u golovima (7 golova i 3 asistencije) te je s 35 godina bio vođa u osvajanju jedinog trofeja koji ga je zaobilazio tijekom cijele karijere. Neki će reći da je olakotna okolnost što je Messi pet od svojih sedam golova zabio s bijele točke, ali treba pod tim pritiskom sve te kaznene udarce i zabiti.

Messi je u ovoj postavi turnira na desnom krilu, a u vršku napada je njegov reprezentativni kolega Julian Alvarez koji je s četiri pogotka (od toga dva Hrvatskoj) i jako puno rada bez lopte bio najbolji mogući Messijev suradnik.

Na lijevom krilu u napadu je, također očekivano, najbolji strijelac turnira Kylian Mbappe. S osam pogodaka, od čega tri u finalu, postigao je najbolji učinak jednog igrača na SP-u još od 2002. i Ronalda Nazarija. Kad Francuskoj nije išlo, a to je bilo često, redovito ju je izvlačio, posebice u susretima s Danskom, Poljskom i Argentinom, i zasluženo je dio najbolje momčadi.

Nakon finalista u napadu, u obrani i veznom redu prevladavaju igrači iz utakmice za treće mjesto. U našoj postavi turnira je Dominik Livaković, a o tome koliko je bizarno bilo dati Emilianu Martinezu nagradu za najboljeg vratara, možda govori i ovaj naš izbor u kojem Martinez nije ni na klupi, tek je na trećemu mjestu u poretku najboljih vratara, a osim Livakovića je ispred njega i Bono. Samo ćemo spomenuti da je Livaković na SP-u obranio 25 udaraca, a Martinez samo sedam, i dodati da je Livaković primio sedam golova, a Martinez devet.

17.12.2022, Khalifa International Stadium, Doha, QAT, WM FIFA 2022, Spiel um Platz 3, Kroatien vs Marokko, im Bild Croatia's goalkeeper Dominik Livakovic

Obranu vodi najbolji mladi igrač turnira, koji je zakinut za tu nagradu, naš "ministar obrane" Joško Gvardiol, za kojeg svi već znamo koliko je genijalno igrao, u posjedu i van njega, te koliko je puta spasonosno reagirao. No, vrhunski je igrao i kapetan Maroka Romain Saiss koji je predvodio marokansku obranu i svoju momčad u povijesnom proboju u polufinale, i to s nevjerojatnom, stopostotnom uspješnošću u zračnim duelima.

GVARDIOL Josko (CRO) - Match de football lors de la coupe du monde FIFA Qatar 2022 : La Croatie l'emporte sur le Maroc 2 - 1 à Doha le 17 décembre 2022.

Na pozicijama bekova nije bilo prevelikih iznenađenja jer su najbolje igrala vjerojatno i trenutačno dvojica najboljih bekova u svijetu nogometa, Achraf Hakimi koji je nosio Maroko na desnoj strani i Francuz Theo Hernandez koji je fenomenalno surađivao s Mbappeom na lijevoj strani.

Osim Gvardiola i Livakovića, u najboljoj momčadi je svakako i Luka Modrić koji je s nekoliko fantastičnih utakmica (posebice protiv Brazila) kao kapetan došao do druge uzastopne medalje. To su prepoznali i u Fifi budući da je Luka nagrađen Brončanom loptom, nagradom za trećeg igrača turnira. Najbolji igrač SP-a 2018. i treći igrač SP-a 2022., najbolji kad je najvažnije!

17 December 2022, Qatar, Al-Rajjan: Soccer: World Cup, Croatia - Morocco, final round, match for 3rd place, Chalifa International Stadium, Croatia's Luka Modric cheers with medal at the award ceremony.

Modrić bi u našoj postavi trebao biti svojevrsna osmica, a još jedna osmica u tom sastavu je možda i najpodcjenjeniji igrač na turniru, Francuz Antoine Griezmann. Njegov utjecaj nije bio toliko primjetan kao u Rusiji jer sada, za razliku od četiri pogotka prije četiri godine, nije zabio gol. Međutim, Griezmann je u reprezentaciji, nakon ozljede Paula Pogbe, dobio potpuno novu ulogu, bio je jako važan i u napadu i u obrani, a u oba je smjera na kraju postigao fantastične brojke. Posebno je bio sjajan u kreaciji, pri čemu je s 22 ključna dodavanja bio najbolji razigravač turnira.

Amrabat i 70% planeta

14 December 2022, Qatar, Al-Chaur: Soccer: World Cup, France - Morocco, final round, semi-final, Al-Bait Stadium, Morocco's Sofyan Amrabat in action.

Njima leđa u veznom redu čuva uvjerljivo najbolji obrambeni vezni igrač turnira, Marokanac iz Fiorentine Sofyan Amrabat. Njegovu ulogu na SP-u najbolje će opisati rečenica koja posljednjih dana kruži internetom "30 posto planeta pokriva kopno, a 70 posto Sofyan Amrabat". Uz braniča Saissa, glavni je razlog što je marokanska obrana sve do polufinala bila najbolja na turniru. Pogotovo je vrhunski igrao protiv Hrvatske u skupini, Belgije, Španjolske i Portugala, a u sve te četiri utakmice Maroko je ostao čiste mreže.

Na kraju, treba spomenuti i igrače koji nisu ušli među 11 najboljih, ali su također igrali vrhunski. Tako su na našoj klupi za pričuve najbolje momčadi SP-a, uz spomenutog vratara Bona, i braniči Souttar i Juranović, veznjaci Bellingham, Ounahi i Kudus te napadači Giroud, Richarlison i Gakpo.

Foto: Create Formation