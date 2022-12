Livaković je jedna od naših najjačih karika: Zbog njega smo u odabranom društvu SP-a

Hrvatska je među samo pet reprezentacija koje su u prvom krugu Svjetskog prvenstva u Kataru primile samo jedan pogodak u tri utakmice, uz Maroko, Nizozemsku, SAD i Brazil. To je bila zasluga indisponiranoga Belgijca Lukakua, pozamašne doze sreće, i naravno – izvrsnog vratara.

Dominik Livaković, nakon Subašića drugi Zadranin koji brani za Hrvatsku na SP-u, ukupno je na turniru u Dohi skupio šest obrana u tri utakmice (86 posto); bila su to četiri šuta unutar te dva izvan 16-erca. Ukratko, Livaković je svakako bio jedan od naših najpouzdanijih i najsigurnijih protagonista.

Zanimljivo, iako mu je ovo već drugi SP, Livaković je na njemu tek sada debitirao te je tek drugi Dinamov vratar koji brani na najvećoj svjetskoj smotri. Dražen Ladić bio je prvi golman Hrvatske na SP-u 1998., dok su Dinamovi golmani Tomislav Butina (2002. za Hrvatsku), te Branko Kralj 1954., Gordan Irović 1958. i Mirko Stojanović 1962. bili rezervni vratari reprezentacije Jugoslavije.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Croatia v Belgium - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - December 1, 2022 Croatia's Dominik Livakovic in action with Belgium's Romelu Lukaku and Eden Hazard REUTERS/Albert Gea Photo: ALBERT GEA/REUTERS

Dominik Livaković s 27 godina ima ukupno 37 nastupa za hrvatsku reprezentaciju. U tih 37 nastupa primio je 41 pogodak, dakle prima 1,10 pogodaka po utakmici, a u 11 navrata utakmicu je završio bez primljenoga pogotka; četiri puta to se dogodilo u kvalifikacijama za SP 2022. (Cipar dva puta, Malta, Rusija) te sada dva puta u Kataru. U posljednjih šest nastupa u kojima je Livi branio Hrvatska je primila smo tri pogotka, što zaista zvuči ohrabrujuće uoči bitaka u eliminacijskoj fazi.

Kada je riječ o osmini finala Svjetskog prvenstva, misli neizbježno lete prema Rusiji, kada je u ovoj fazi natjecanja hrvatski junak bio vratar Danijel Subašić obranivši Dancima u raspucavanju čak tri jedanaesterca. A kako u toj kategoriji stoji Livaković? Statistika kaže da je Dominik do sada u cjelokupnoj karijeri obranio 14 od 54 dosuđena jedanaesterca (ne računa se raspucavanje, npr. za Dinamo protiv Cluja), a do sada nijedan u dresu A reprezentacije. Dvojicu je pucača do sada imao protiv sebe; Čeha Schicka na Euru 2021. te Francuza Girouda u Ligi nacija.

