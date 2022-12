Najmoćnija Hrvatica u Fifi: Radi s Collinom, prva je upoznala VAR, a sad otkriva cijelu priču iza penala Perišića u finalu

Nakon više od 20 godina oprostila se od školskih klupa u velikogoričkoj Osnovnoj školi Eugen Kumičić, gdje je predavala geografiju, jer je njezin napredak u Fifi postao strelovit i danas je Lada Rojc jedna od svega 50-ak tehničkih instruktora Fife u svijetu, žena koja radi s Pierluigijem Collinom i najveća je stručnjakinja za VAR u ovom dijelu Europe. Bivša nogometna sutkinja i članica ŽNK Gorica gostovala je u specijalnoj emisiji na Večernji TV-u i govorila o suđenju u Kataru i kontroverzijama oko VAR-a. Profesorica iz Velike Gorice prva je u Hrvatsku donijela VAR te o njemu zna sve, odnosno sve ono što se dosad može znati. Duže od sat vremena razgovarali smo s ovom fascinantnom ženom o suđenju, promjenama u nogometu, spornim situacijama i stanju u našem sportu.

– VAR je proces, još je u dječjoj dobi, svako natjecanje vjerojatno će donositi nove promjene. Mijenjaju se i pravila nogometne igre. Postoji propisani način kako se VAR uključuje i to je protokol, a on uvijek počinje donošenjem odluke na terenu. Želim kazati da se sudac ne smije osloniti samo na VAR, već mora i dalje raditi na sebi, na svojim kriterijima. To je i dalje nogomet, tako govori i Collina. VAR nije tu da mijenja nogomet, već da ga čisti.

Kako što je očistio ruku Ivana Perišića u finalu u Moskvi?

– O tome se ne govori, da nije bilo VAR-a, to sudac ne bi nikad svirao. Razgovarala sam s VAR sucem koji je zvao Pitanu na pregled nakon kojeg je dosudio kazneni udarac za Francusku. Za mene je Perišićeva ruka bila u prirodnom položaju, ali moramo znati da igrači znaju kad ulaze u rizik, nisu te akcije slučajne.

Kakav je Collina kao šef?

– Jedan od najinteligentnijih ljudi koje poznajem, njegova su rješenja ponekad toliko jednostavna da ostanem u čudu kako se ja toga nisam sjetila. Kao šef je vrlo smiren, ugodan u društvu, veliki je autoritet. Nedostaje takvih ljudi danas u suđenju. Njegovu pripremu za utakmicu teško je nadmašiti. Ne može biti dobar sudac onaj koji ne poštuje igrače. Sudac mora znati da se nogomet ne igra zbog njega.

Velike rasprave krenule su oko najmanjeg zaleđa na svijetu, kako su ga nazvali, kad je poništen gol Hrvatske Belgiji. Imamo i intenzitet prekršaja za penal koji nitko ne razumije.

– Negdje šteka u prenošenju informacija po pitanju pravila igre i protokola VAR-a. Ne postoji promjena pravila za intenzitet, to je ključno kod dodjele kartona, odnosno opomene uz slobodni udarac protivniku. Igrač ima odgovornost za svoje tijelo, borba za loptu je dozvoljena, ali važno je iz kojeg kuta idete na igrača. Kod penala nije sve crno-bijelo. Igrač Urugvaja pada na pod, treba mu ruka, to je instinkt. Lopta mu prolazi kroz noge dok pada i udara ga u ruku i to je dosuđeno kao kazneni udarac, ja se nisam složila. S kolegom u Fifi razgovarala sam o toj situaciji i on se složio sa mnom, ali istaknuo je da je ta lopta išla prema vratima, odnosno prema suigraču koji je bio u čistoj situaciji za gol.

Predugo se čekaju odluke, navijači na tribinama su zakinuti, hoćemo li ikada moći čuti razgovor sudaca u tim trenucima?

– Postoje pritisci na Fifu da se uvede praksa iz američkog nogometa i NBA lige, gdje će sudac doći na razglas pročitati odluku i objašnjenje. Ne mora značiti da će se to i dogoditi.

Zahvala Bruni Mariću

Kako ste se odlučili za poziv sutkinje?

– Kvaliteta mojih partija na terenu odvela me do suđenja, ha-ha. Oduvijek sam voljela nogomet, igrala sam s dečkima. Pozvale su me cure iz ŽNK Gorica, ali u početku samo zato što imam kafić, da im budem sponzor. Načula sam da nedostaje sutkinja i nakon tri i pol godine sam krenula. Da sam slušala primitivne komentare, nikada ne bih napravila neki pomak. Ružnih komentara i dobacivanja ima, ali ipak puno manje nego prije. Ponosna sam što u HNL-u imamo sutkinje, uveli smo to prije mnogih drugih i u tom kontekstu moram zahvaliti predsjedniku sudačke komisije Bruni Mariću koji je za naše cure napravio jako puno - zaključila je Rojc.