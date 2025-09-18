Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
SLUŽBENO

Lionel Messi je odlučio gdje će nastaviti svoju karijeru

World Cup - CONMEBOL Qualifiers - Argentina v Venezuela
AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.09.2025.
u 15:30

"Sezonu završavamo na kraju godine, a onda moram odraditi predsezonske pripreme. Vidjet ćemo kako ću se osjećati, nadam se da ću imati dobre predsezonske pripreme", rekao je Messi koji je s Argentinom osvojio naslov svjetskog prvaka u Kataru 2022. godine.

Manje od godinu dana prije Svjetskog prvenstva 2026., argentinska nogometna zvijezda Lionel Messi produljio je ugovor s klubom Sjevernoameričke lige (MLS) Interom iz Miamija. Ovo produljenje osiguralo bi da 38-godišnji Messi, čiji trenutni ugovor istječe u prosincu 2025., ostane aktivan u pripremi za Svjetsko prvenstvo 2026. koje se održava u Kanadi, SAD-u i Meksiku (11. lipnja - 19. srpnja).

Messi je najavio mogućnost produženja ugovora nakon kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Venezuele u rujnu.

"Devet mjeseci prođe jako brzo, a istovremeno je to puno“, dodao je.

Inter Miami trenutno je šesti u Istočnoj konferenciji MLS-a, a Messi je u utrci za osvajanje nagrade MVP 2024., s 20 zabijenih golova u 21 utakmici.

Messi već nekoliko mjeseci pregovara o produljenju trenutnog ugovora, koji istječe u prosincu. Ovog ljeta kružile su glasine o novom pokušaju bogate saudijske lige da zvijezdu dovede u istu ligu kao i njegovog portugalskog rivala Cristiana Ronalda. Osmerostruki osvajač Zlatne lopte pridružio se Interu 2023. godine, završivši svoju europsku karijeru u kojoj je 17 godina igrao za Barcelonu i onda još godinu dana u PSG-u.


 

Ključne riječi
nogomet Inter Miami Lionel Messi

