VIDEO Hrvat nadmudrio Lionela Messija, ponajbolji igrač svih vremena ovo će zapamtiti

U ključnoj utakmici za doigravanje, Inter Miami je u 32. minuti dobio svoj prvi jedanaesterac sezone. Odgovornost je preuzeo Lionel Messi, no njegov drzak pokušaj "panenke" pročitao je hrvatski vratar Kristijan Kahlina. Aktualni najbolji golman MLS-a ostao je miran na crti i s lakoćom uhvatio loptu, priuštivši Messiju prvi promašeni jedanaesterac od Svjetskog prvenstva 2022. godine. Ta obrana nije samo sačuvala mrežu, već je slomila duh gostujuće momčadi i potpuno preokrenula tijek susreta pred 35.000 gledatelja na Bank of America stadionu.

Posljedice Messijevog promašaja bile su trenutačne. Samo dvije minute kasnije Charlotte je poveo golom 21-godišnjeg Idana Toklomatija. Izraelski napadač postao je apsolutni junak večeri, zasjenivši argentinsku zvijezdu. Na početku drugog poluvremena povisio je na 2:0, da bi u 84. minuti sigurno realizirao kazneni udarac i kompletirao svoj hat-trick za konačnih 3:0. Kahlina je u međuvremenu s nekoliko sjajnih obrana, uključujući i jednu nakon Messijevog proigravanja, osigurao svoju desetu utakmicu bez primljenog gola u sezoni i potvrdio status jednog od najboljih vratara lige.

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Težak poraz, drugi uzastopni s 3:0, ogolio je sve probleme Miamija, koji je bez suspendiranog Luisa Suáreza djelovao potpuno bezopasno. Frustracija je kulminirala isključenjem braniča Tomása Avilésa u 79. minuti. Trener Javier Mascherano stao je u obranu Messija: "Ne možemo biti nepravedni i kriviti Lea. On je taj koji nam je donosio pobjede." Ipak, priznao je veliku zabrinutost uoči ključnih utakmica u borbi za doigravanje, izjavivši za ESPN da se momčad mora hitno podići i pronaći put do pobjeda.

Dok se Miami bori s krizom i nalazi tik iznad crte za doigravanje, Charlotte FC proživljava povijesne trenutke. Pobjedom su izjednačili rekord MLS-a od devet uzastopnih pobjeda iz 2018. godine i učvrstili se na trećem mjestu Istočne konferencije. Kahlinina obrana tako nije bila samo trenutak individualne genijalnosti, već i simboličan čin koji je potvrdio Charlotteov uspon i zadao težak udarac Miamijevim šampionskim ambicijama unatoč dolasku najvećih svjetskih zvijezda.