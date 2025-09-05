VIDEO Messi u suzama, igrao je zadnju utakmicu za Argentinu. Pogledajte dirljiv oproštaj

Najbolji argentinski nogometaš u 21. stoljeću 38-godišnji Lionel Messi noćas je u Buenos Airesu vjerojatno odigrao posljednju utakmicu u reprezentativnom dresu pred domaćom publikom. U predzadnjem kolu južnoameričkih kvalifikacija za SP 2026. pred 85.000 gledatelja na stadionu Monumental aktualni svjetski prvaci su pobijedili Venezuelu s 3-0, a Messi je postigao dva pogotka, u 39. i 80. minuti. U strijelce se je još upisao Lautaro Martinez u 76. minuti.

Trostruki svjetski prvaci su već ranije osigurali nastup na SP 2026., a do kraja kvalifikacija čeka ih još samo gostovanje u Ekvadoru 10. rujna. Ukoliko prije SP ne bude prijateljskih utakmica na argentinskom tlu, onda je ovo bilo vjerojatno posljednje pojavljivanje Messija u dresu "Gauča" pred domaćom publikom. Utakmicu je pratila njegova uža i šira obitelj.

FOTO Pogledajte kako izgleda trening New England Patriotsa

Pretpostavlja se da će se Messi oprostiti od igranja u reprezentaciji nakon SP sljedeće godine, koje se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. No, to ne bi trebao biti kraj njegove igračke karijere, jer se najavljuje da će produžiti ugovor s Interom iz Miamija za jednu sezonu, odnosno do kraja 2026. godine.

I dok je Messi na "oproštajnoj turneji", navijačima Argentine predstavio se njegov nasljednik 18-godišnji veznjak Franco Mastantuono, kojem je stadion Monumental domaći teren. Mladi Argentinac talijanskog podrijetla je za prvu momčad River Plate odigrao 64 utakmice, te je upisao deset golova i sedam asistencija. Njemu je ovo bio drugi nastup za A reprezentaciju Argentine, debitirao je početkom lipnja na gostovanju u Čileu.

Za njega su veliki interes pokazivali Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Liverpool, Chelsea i Arsenal, ali Mastantuono se je odlučio za Real, s kojim je sredinom kolovoza potpisao šestogodišnji ugovor. "Kraljevski klub" je za njega Riveru platio 45 milijuna eura odštete.

Lijevonogi Mastantuono uglavnom igra klasičnog "playmakera", ali ubojit je i kao desno krilo. Stručnjaci ističu njegov dribling, dobar pregled igre, te odličan udarac. Dive se njegovim preciznim slobodnjacima, a ukoliko bude više igrao kao desno krilo predviđaju mu i sjajnu golgetersku budućnost.