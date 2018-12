Lindsey Vonn se u siječnju vraća na utrke

Lindsey Vonn još uvijek se oporavlja od ozljede ligamenta koljena, no već najavljuje povratak na stazu. Naime, neposredno prije početka prave sezone, na treningu spusta Lindsey je nezgodno pala i ozlijedila se. Srećom nije bila riječ o toliko težoj ozljedi da bi morala na operaciju, ne bez obzira na to bio joj je potreban duži oporavak.

Sredinom siječnja na rasporedu su tri uzastopna vikenda s brzim utrkama i Vonn planira povratak na stazu u tom razdoblju (12. i 13. siječnja na rasporedu su utrke u St. Antonu, nakon toga slijedi Cortina d’Ampezzo, a zatim Garmisch-Partenkirchen)

- To je ono čemu se nadamo, to je naš plan. Još uvijek je u fazi rehabilitacije, radi na snazi i kondiciji. Idemo od dana do dana -istaknuo je trener reprezentacije Paul Kristofic.