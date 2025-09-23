Liga prvaka vraća se u Zagreb! Mladost je opet na zdravim nogama, ali ne smije biti euforije

Neposredno prije zagrebačkog kvalifikacijskog turnira za Ligu prvaka trener vaterpolista Mladosti Zoran Bajić kazao je da ždrijeb prema njegovoj momčadi nije bio milostiv i da su težeg suparnika od grčkog i talijanskog doprvaka mogli dobiti jedino u Novom Beogradu. Suprotno najavama, Mladost je potopila i Vouliagmeni (16:4) i Bresciu (18:8) pa smo o tome razgovarali s kapetanom momčadi Antom Vukičevićem.

– Igrali smo obranu na jako visokoj razini pa tako i situacije s igračem manje. U bekovskoj i centarskoj liniji imamo veliku širinu, ali i dva vratara koji odlično brane.

Prvi je dojam da su ovoljetna pojačanja pogođena.

– Zadovoljni smo igrama koje su pružili dečki koji su došli iz Primorja, Nagaev je odigrao odličan turnir, a za Lončara ne treba trošiti riječi.

Zacijelo nisu samo pojačanja razlog zašto je ulazak u ovu sezonu znatno bolji nego onaj u prošlu?

– Jedan je od razloga to što je prošle godine ova momčad bila dosta nova, a sada već imamo godinu dana zajedničkog igranja. Klub je doista pogodio s pojačanjima jer smo dobili širinu, ne samo igrački nego i karakterno. A nekoliko tih mlađih igrača donijelo je novu energiju. Novi trener Zoran Bajić pak sve je to dobro integrirao i postavio sustav igre koji nam odgovara.

Visoke pobjede nad grčkim i talijanskim doprvakom mogle bi kod zagrebačkih poklonika vaterpola potaknuti euforiju.

– Ovo je tek početak sezone. Moramo ostati čvrsto na nogama. Tim visokim pobjedama ne treba se zavaravati jer će nam pravi ispit biti prva utakmica Lige prvaka protiv Olympiakosa, a Pirej je vrlo vruć gostujući teren.

Prije utakmice s Bresciom Mladost je mogla birati u koju će skupinu, a pobjedom je izabrala težu.

– Premda smo svi znali da u slučaju poraza idemo u "lakšu" skupinu, ta konzultacija trajala je vrlo kratko. Lagao bih vam kada bih vam rekao da se oko toga zavrtjela bilo kakva diskusija. Rekli smo samo: "Sutra idemo pobijediti" i to je bilo to.

Skupina s europskim prvakom Ferencvarosem doista se čini lakšom?

– Jest, osobito nakon što je Novi Beograd, koji je jaka domaćinska momčad, izgubio od Kotora. No puno je primjera kada je netko kalkulirao pa mu se to loše vratilo. Uostalom, to nije sportski, a ako želimo biti najbolji, ionako sve te momčadi moramo pobijediti. A jesmo li za to dovoljno kvalitetni, vidjet ćemo upravo u susretima s Radničkim, Olympiakosom i Vasasom.

I lani smo u ovo doba godine imali dojam da Mladost pripada tom društvu, no dogodila se sezona bez trofeja.

– Tada smo imali peh sa ždrijebom da smo upali u kvalifikacijsku skupinu s domaćim Radničkim, BVSC-om i Vouliagmenijem. Osim toga, imali smo i peh s neprijavljivanjem Vrlića za ključnu utakmicu s Radničkim i na koncu smo izgubili jedan razlike. U cijeloj sezoni dosta smo utakmica izgubili na peterce ili na jedan pogodak i tu nešto nije štimalo jer takve utakmice rijetko su odlazile na našu stranu. Čini mi se da će ove godine biti bolje, no tek je rujan i ne želimo trčati pred rudo.

Za razliku od prethodnih godina, Mladost, kao ni Jadran ni Jug, neće igrati Regionalnu ligu, koja se svela na srpske i crnogorske klubove.

– Regionalna liga je dobra ideja, donosila je dobre utakmice kada nismo imali svoju kvalitetnu ligu. No s tom ligom raspored nam je bio prenatrpan pa je dobro da uzmemo pauzu. Osim toga, s tim će utakmice naše lige dobiti na važnosti, a osobito derbiji s Jadranom i Jugom, koji imaju sastave vrijedne Lige prvaka. A u Regionalnoj ligi znalo se dogoditi da netko prospe bodove protiv Šapca ili Herceg Novog i da mu onda utakmica, recimo, s Jugom ne znači ništa. Tako se gubila draž utakmica koje se igraju za domaće prvenstvo.

Niz godina Ante je igrao u Francuskoj, a kako sada ima 32 godine, pitali smo ga znači li ovaj povratak u Mladost namjeru da u Hrvatskoj i završi karijeru?

– Lijepo mi je u Zagrebu, u klubu u kojem sam stasao. Mladost je ponovo postavljena na zdrave noge, napravljena je dobra momčad, menadžment je dignut na višu razinu. Klub je doveo Petra Muslima za sportskog direktora, a Krešimira Savića za direktora, a uz njih i Luka Jakovčev radi dobar posao. Sve se to diglo na višu razinu.