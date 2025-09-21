Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
NEPOZNATI DETALJI

Legenda otkrila: Obitelj mi se borila protiv hrvatske države, a ja sam igrao za Hrvatsku

Vladimir Vujasinović
Printscreen
VL
Autor
Vecernji.hr
21.09.2025.
u 15:01

– Dok sam bio u Hannoveru ili u tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Kad sam se vratio s tog putovanja, dočekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo ''moraš'', već mi je rekao da razmislim i u ožujku sam bio u Beogradu, počeo sam igrati za Crvenu zvezdu i to je to...

Legendarni srpski vaterpolski reprezentativac Vladimir Vujasinović (52) gostujući u podcastu Pod kapicom ispričao je dosad nepoznate detalje iz svoje karijere. Vujasinović je rođen u Rijeci, prošao je mlađe kategorije Hrvatske, odigrao jednu utakmicu za našu reprezentaciju iako mu se rodbina borila u ratu protiv Lijepe Naše. No, na kraju je završio u Beogradu i napravio vaterpolsku karijeru u kojoj je osvojio svjetsko zlato, tri europska zlata i olimpijsko srebro.

– Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i što sam. a moram reći da ja to uopće nisam osjetio. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvijek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Izvan bazena… Moj otac je radio privatno i više nije mogao doći do posla. To je rat, ne mogu se ljutiti ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad se sve to počelo zahuktavati, degradirali su je na prodavačicu na željezničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavaonicu, pričali joj svašta, bili naoružani… I ona je teško proživljavala sve to – rekao je Vujasinović u podcastu Pod kapicom.

– U isto vrijeme, Hrvatski savez je, pretpostavljam, prepoznao moju situaciju i radio na tome da me zadrže. U tom nekom stanju trebao sam početi igrati za hrvatsku reprezentaciju, sa svom tom rodbinom koja se brani od hrvatske države, s roditeljima koji su u problemu. Čak sam i odigrao za Hrvatsku. Odveli su nas u Njemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo neslužbeno, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u FINA-u ili LEN. Bile su u Njemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 za seniore. Dva puta smo to ponovili.

Otkrio je i kako je završio u Srbiji.

– Dok sam bio u Hannoveru ili u tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Kad sam se vratio s tog putovanja, dočekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo ''moraš'', već mi je rekao da razmislim i u ožujku sam bio u Beogradu, počeo sam igrati za Crvenu zvezdu i to je to...

Livaković: Luka Modrić mi je puno pomogao. Razgovarao sam s njim i donio odluku

Ključne riječi
Vaterpolo Vladimir Vujasinović

Komentara 4

Pogledaj Sve
DI
divnad
15:34 21.09.2025.

I ovo je hrvatski portal….

PA
Patkovic
15:50 21.09.2025.

Znači bilo je bog bre

Avatar Pravi Hrvat na kvadrat
Pravi Hrvat na kvadrat
16:00 21.09.2025.

Vladimir je kao svoj sa svoga pobjegao več davno pri nevino viteških djela i jela a Ivan, Hrvoje i Ivica bježe kao svoji sa svoga danas, da se spase od onih koji su jih navodno oslobodili a ustvari pokrali.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još