Legenda otkrila: Obitelj mi se borila protiv hrvatske države, a ja sam igrao za Hrvatsku

Legendarni srpski vaterpolski reprezentativac Vladimir Vujasinović (52) gostujući u podcastu Pod kapicom ispričao je dosad nepoznate detalje iz svoje karijere. Vujasinović je rođen u Rijeci, prošao je mlađe kategorije Hrvatske, odigrao jednu utakmicu za našu reprezentaciju iako mu se rodbina borila u ratu protiv Lijepe Naše. No, na kraju je završio u Beogradu i napravio vaterpolsku karijeru u kojoj je osvojio svjetsko zlato, tri europska zlata i olimpijsko srebro.

– Sve oko rata krenulo je mnogo ranije, svi su oni znali i odakle sam i što sam. a moram reći da ja to uopće nisam osjetio. Apsolutno ništa. Svakodnevica je bila kao i uvijek, i dalje smo se zezali i živjeli na normalan način, ali sve ostalo je bilo loše. Izvan bazena… Moj otac je radio privatno i više nije mogao doći do posla. To je rat, ne mogu se ljutiti ni na koga. Majka je bila poslovođa supermarketa, a kad se sve to počelo zahuktavati, degradirali su je na prodavačicu na željezničkoj stanici. To je bio najgori posao. Dolazili su dobrovoljci, ulazili joj u prodavaonicu, pričali joj svašta, bili naoružani… I ona je teško proživljavala sve to – rekao je Vujasinović u podcastu Pod kapicom.

– U isto vrijeme, Hrvatski savez je, pretpostavljam, prepoznao moju situaciju i radio na tome da me zadrže. U tom nekom stanju trebao sam početi igrati za hrvatsku reprezentaciju, sa svom tom rodbinom koja se brani od hrvatske države, s roditeljima koji su u problemu. Čak sam i odigrao za Hrvatsku. Odveli su nas u Njemačku, bila je to juniorska reprezentacija i to je bilo neslužbeno, mislim da Hrvatska još nije bila primljena u FINA-u ili LEN. Bile su u Njemačkoj juniorska i seniorska reprezentacija, ja sam igrao za juniore recimo u 18, pa u 20 za seniore. Dva puta smo to ponovili.

Otkrio je i kako je završio u Srbiji.

– Dok sam bio u Hannoveru ili u tako nekom gradu, nisam ni znao da mi je otac bio u Beogradu i pričao sa Zvezdom i Partizanom. Kad sam se vratio s tog putovanja, dočekao me je otac i rekao kakva je situacija. Nije bilo ''moraš'', već mi je rekao da razmislim i u ožujku sam bio u Beogradu, počeo sam igrati za Crvenu zvezdu i to je to...