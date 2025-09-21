Naši Portali
Liga prvaka

Mladost potopila i talijanskog doprvaka a trener Bajić kazao: 'Nismo kalkulirali, izabrali smo dostojanstveni put pobjede'

Tomislav Franić/HAVK Mladost
Autor
Dražen Brajdić
21.09.2025.
u 20:43

Da su izgubili, mladostaši bi u Ligi prvaka igrali u naoko slabijoj skupini u kojoj su Ferencvaros i Novi Beograd a ovako će igrati sa srpskim prvakom Radničkim, grčkim prvakom Olympiakosom i odličnim mađarskim Vasasem

Nakon što su se poigravali s pomlađenim grčkim doprvakom Vouliagmenijem (16:4), vaterpolisti Mladosti uvjerljivo su pobijedili i talijanskog doprvaka Bresciju (18:8) u čijem je sastavu nekoliko talijanskih reprezentativaca.

A tu pobjedu izgradili su mladostaši pred svojom publikom s nadasve čeličnom obranom koja je u prve tri četvrtine primila samo tri pogotka (12:3). Štoviše, Talijani nisu uspjeli zabiti čak 16 minuta odnosno cijelu drugu četvrtinu. A to je bilo i najveće zadovoljstvo trenera Zorana Bajića:

- Ogromno je trenerovo zadovoljstvo kada se takvo što dogodi. Ja sam rekao da se nama ove godine igra mora bazirati na obrani. Dozvoljavamo si to da mijenjamo vratara koji je u odličnoj formi i gledamo da razvijamo naše mlađe igrače.

Već nakon druge četvrtine, i šest obrana prvog vratara Ivana Marcelića, trener Bajić postavio je među vratnice Maura Ivana Čubranića koji je uzvratio sa šest obrana.

- Zadovoljan sam i s momčadi i sa samim sobom. Ovo je dobar ulazak u sezonu, izborili smo Ligu prvaka. Iz perspektive vratara jako mi se sviđa kako je posložena naša obrana. Zna se tko što radi i to onda dobro funkcionira.A to onda pomaže i vratarima - kazao je Čubranić.

Zavidnu minutažu opet je dobio mladi centara Viktor Tončinić a dečko iz klupskog pogona Fran Dobrić dobio tu priliku da postigne pogodak iz peterca.

Da se žapci defenzivno nisu malo opustili (i primili u posljednjoj četvrtini pet pogodaka) debakl talijanskog sastava bio bi i izraženiji.

Baš kao i protiv Vouliagmenija, Andrija Bašić sprašio je četiri pogotka i u mrežu Brescije opravdavši tako drugu večer zaredom trenerovo povjerenje u njegovu desnicu:

- To je manje bitno od toga da smo dobili ove dvije utakmice. Izgleda dosta uvjerljivo no bile su te obje utakmice teške jer je trener insistirao na visokom defenzivnom intenzitetu a on najviše fizički troši. U izostanku Franka Lazića meni se otvorilo malo više.

S obzirom na to da su u subotu navečer zabili 16 pogodaka a 24 sata kasnije 18, zapitali smo Bašića što mu se čini boljim? Obrana ili napad?

- Meni se čini obrana. Uostalom, kada imamo i raspoložene vratare, koji pohvataju oni što nama prođe, iz toga proizlazi i napadačka sigurnost. Drži nas ta obrana pa je onda i napad lepršaviji kada smo sigurni iza.

Negdje sredinom listopada, Mladost će odigrati prvu utakmicu Lige prvak i to u skupini koja se naoko čini težom, u društvu Radničkog iz Kragujevca, Vasasa i Olympiakosa. Čini se da žapci nisu ni pomišljali birati onu skupinu u kojoj su aktualni prvak Europe Ferencvaros i srpski doprvak Novi Beograd, što nam je potvrdio i trener Bajić:

- Mi smo znali koja se skupina čini nešto slabijom no nismo htjeli birati već smo htjeli odigrati sportski. Dostojanstveno smo odabrali put pobjede. Imamo želje i volje da se nadigravamo, poštujemo sve suparnike s kojima ćemo igrati ali gledat ćemo mi da budemo ti koji odlučuju o svojoj sudbini.

 
