Leo Messi zabrinuo dio navijača, mnogi se pitaju što se dogodilo: 'Nadam se da ću biti na SP-u'

"Nadam se da ću biti tamo. Već sam prije rekao da bih to volio," rekao je Messi u razgovoru za ESPN dodavši kako će igrati ako mu tijelo izdrži. "U najgorem slučaju, bit ću tamo i gledat ću utakmice uživo, ali bit će posebno. Svjetsko prvenstvo je posebno za sve, za bilo koju zemlju, posebno za nas, jer ga živimo na potpuno drugačiji način," dodao je.

Argentina je na posljednjem World Cupu u Katru 2022. osvojila svjetsku krunu nakon što je u finalu pobijedila Francusku boljim izvođenjem jedanaesteraca. Prije toga "Gauči" su u polufinalu porazili Hrvatsku sa 3-0. Argentini je to bio treći svjetski naslov nakon 1978. i 1986.

"Istina je da imamo izvanredne igrače, a to se pokazuje godinama, posebno želja i uzbuđenje otkako je Lionel Scaloni preuzeo. To je momčad puna pobjednika, s jakim načinom razmišljanja, koji žele više pobjeđivati, i to je zarazno. Vidite to na treningu, na utakmicama. Vidite ih kako treniraju i daju sve od sebe," kazao je.

Turci tvrde da Livaković u siječnju napušta Španjolsku: Nikad bliže povratku u Dinamo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Brojni stručnjaci ponovo vide Argentinu kao jednog od glavnih favorita.

"Mi smo nevjerojatna grupa koja se jako dobro slaže. Svi daju sve od sebe, i to je ogromna snaga ove grupe i ove reprezentacije. Pojavljuju se i novi igrači, osim onih koji su već tamo, stalno dolaze nova lica. Kad je grupa ovakva, novim igračima se lakše uklopiti se. Argentina mora iskoristiti ovaj trenutak. Pobjeda na Svjetskom prvenstvu daje vam samopouzdanje i olakšanje da se drugačije pripremite za natjecanja," istaknuo je.

Messi je kazao kako je "Gaučima" osvajanje naslova u Dohi "skinulo teret s leđa", ali i kako će ponovo pokušati otići do kraja.

"Imamo sjajnu skupinu igrača i pokušat ćemo ponovno. Međutim, bilo koja reprezentacija može zakomplicirati stvari, pogodiš vratnicu i ispadaš, ili izgubiš na penale. Vrlo je teško osvojiti Svjetsko prvenstvo. To je nešto što se živi drugačije: kao gledatelj, kao igrač i kao navijač. Pobjeda nam je skinula ogroman teret s ramena. Igranje bez tog pritiska je olakšanje, ali istovremeno ne jamči ništa, jer svi žele pobijediti svjetskog prvaka. Postoje vrlo dobre reprezentacije, Španjolska, Francuska, Engleska, Brazil, koji već neko vrijeme nisu bili prvaci i žele ponovno pobijediti, a i Njemačka."

Messi je igrao na pet Svjetskih prvenstava za Argentinu i drži nacionalne rekorde po broju nastupa (196) i golova (115).