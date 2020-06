Lenu bitan samo novac, a gdje je tu sport

Približava se 24. lipnja, kada bi se u nas trebala nastaviti klupska vaterpolska sezona i to završnicom hrvatskog prvenstva, a naši klubovi doživljavaju značajne kadrovske turbulencije. Svi osim Juga, koji je na vrijeme produljio ugovore s dvojicom važnih igrača - sidrašem Lukom Lončarom i vratarom Tonijem Popadićem. U Mladosti je obrnuta situacija, skoro da se ne zna tko ostaje a tko odlazi. Upitna su trojica stranaca, Ćuk, Bowen i Harkov, ali unosne ponude iz inozemstva imaju i hrvatski reprezentativci, prije svih sidraš Josip Vrlić i vratar Ivan Marcelić.

Odlaze Ćuk, Harkov, Marcelić...

U takvoj situaciji nije lako niti treneru Zoranu Bajiću jer ne zna na koga može računati dugoročno, a na koga samo kratkoročno...

- Pa, nije lako raditi u tako neizvjesnoj situaciji kad je u pitanju bliska i daljnja budućnost. Puno je tu priča, ali sigurno je da ćemo biti pametniji za dva do tri tjedna, kada će se sastati uprava kluba i dogovoriti neku zajedničku strategiju - kaže Bajić.

Dobro upućeni izvori kažu da će srpski reprezentativac Miloš Ćuk sigurno napustiti Savu jer ima jako dobru ponudu iz Mađarske, Rus Konstantin Harkov gotovo je sve dogovorio sa Sintezom iz Kazanja, naš reprezentativni sidraš Josip Vrlić ima nekoliko ponuda, a reprezentativni vratar Ivan Marcelić u ozbiljnim je pregovorima s francuskim klubom Noisy-le-Secom (mjesto u predgrađu Pariza), u kojemu su već hrvatski vaterpolisti Antonio Petković i Ivan Krapić, a trener mu je Srbin Stefan Ćirić.

- Gotovo je sigurno da ćemo ostati bez nekih od stožernih igrača i da će naša momčad pretrpjeti neke promjene. Ne iznenađuje me da su mnogi bacili oko na naše igrače jer su oni dokazali kvalitetu. A klubovi iz inozemstva koriste situaciju u kakvoj smo se našli, pa sad i neki Noisy-le-Sec može biti primamljiviji od Mladosti. Jer nas je pogodio koronavirus. ali i potres u Zagrebu, pa je neki novac koji je bio na putu prema Mladosti završio za zbrinjavanje postradalih. Ne žalimo se, samo objašnjavam situaciju - napominje Bajić.

No, svi spomenuti igrači, pa i oni koji će promijeniti klub, ostaju u Mladosti do kraja sezone, dakle odigrat će završnicu prvenstva. - Da, igrat će i tu se vidi o kakvim se gromadama tu radi. Evo, ekskluzivno vam mogu otkriti da ćemo se u ponedjeljak napokon kompletirati, dolaze Harkov i Amerikanac Alex Bowen, ne znam hoće li on morati u karantenu. Uglavnom od ponedjeljka ćemo biti kompletni.

Jug radi sustavno

Kao da mladostašima nije dosta vlastitih muka, odlučili su ih kazniti i iz Lena, smanjivanjem Lige prvaka sa 16 na 12 klubova i ostavljanjem Zagrepčana bez pozivnice.

- Meni je ta odluka, iako ona još nije službena, nepojmljiva i nepravedna. Odigrali smo tri-četiri fantastične utakmice, oduzeli smo Pro Reccu bod, imali smo gledanost, osigurali nastup na Final Eightu koji je otkazan. I sad nas nema u tom probranom društvu, a tamo su neki Dinamo iz Tbilisija i Hannover, koji je gotovo uvijek pretposljednji. Čitav je niz tu nelogičnosti, očito su čelnicima Lena bitne samo financije, a gdje je tu sport? - zapitao se Bajić koji je na klupu Mladosti sjeo u listopadu 2017. godine.

Razbudio je ustajale vode bazena uza Savu, rastjerao žabokrečinu i predstavio nam Mladost koja je podsjećala na neka davna vremena. U međuvremenu su osvojena i dva trofeja, Regionalna liga i Hrvatski kup, ali situacija u Mladosti nije se stabilizirala. Za razliku od Juga... - Nije to ništa novo, Jug već godinama radi sustavno, upravlja odlascima i dolascima igrača, uvijek ima posloženu momčad i jasne ciljeve. Valjda će tako biti i u Mladosti, volio bih to - kaže trener koji s Mladosti i nema neki dugoročan ugovor, radi godinu za godinu.

- Bilo bi bolje da imam bolji status, ali meni je zadovoljstvo i čast voditi Mladost, ja sam vojnik kluba. I unatoč svemu, napast ćemo Jug i nastojati osvojiti još jedan trofej. Nećemo se skrivati - zaključio je trener Mladosti.