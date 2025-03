Legendarnom Hrvatu droga uništila obitelj, izgubio je tri sina: 'Navikao sam na tragediju i plačem'

Nokauter za Večernjak

Soldić nam se javio nakon brutalnog nokauta: 'Bog mi je dao moć, malo tko će me pobijediti ovakvoga'

Nakon poraza od Kadestama neki su ga počeli otpisivati no on je s ovim pokazao da Robocopa nikad ne smijete otpisati, kazao je Soldićev menadžer Ivan Dijaković kojem je želja borbu za naslov organizacije ONE dovesti u Arenu Zagreb