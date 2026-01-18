Legendarni Wayne Rooney priznao: 'Izgubio sam sluh, ne čujem ništa na lijevoj strani'

Najbolji strijelac u povijesti Manchester Uniteda Wayne Rooney javno je progovorio o zdravstvenom problemu koji mu otežava posao pred kamerama. Naime, potpuno je izgubio sluh na lijevoj strani. Tu je informaciju prvi put podijelio s publikom tijekom BBC-jeve emisije *Match of the Day*, gdje se i dogodio trenutak koji je sve razotkrio.

Bivši kapetan Manchester Uniteda, danas 40-godišnjak, dosad nikada nije spominjao poteškoće sa sluhom, niti je poznato kada su one nastale. Tijekom snimanja emisije zamolio je produkciju da mu slušalicu prebace na desno uho, što je iznenadilo ekipu i potaknulo kratko objašnjenje uživo.

"Mogu li to napraviti u ovo uho?" rekao je, pokazujući na desno uho, i zatim dodao: "Prije sam isključivao povratni kanal. Problem je što sam gluh na lijevo uho. Tako da kad je preglasno, teško mi je čuti što Kelly Cates (voditeljica) ili tko god govori."

Iako uzrok oštećenja sluha nije službeno potvrđen, podsjeća se na incident iz 2009. godine, kada je Rooney tijekom odmora na Francuskoj rivijeri pao na jahti i zadobio teške ozljede glave zbog kojih je završio s čak 45 šavova. Nema, međutim, dokaza da je taj događaj izravno povezan s gubitkom sluha.

Rooney se prošlog ljeta priključio stalnoj postavi *Match of the Daya*, a britanski mediji navode da je potpisao ugovor vrijedan oko 800.000 funti godišnje. Uz televizijski angažman, redovito sudjeluje i u BBC-jevom podcast projektu.

Njegovo okretanje medijima došlo je nakon niza trenerskih epizoda – vodio je Plymouth Argyle, Derby County, DC United i Birmingham City. Paralelno je još prošle sezone bio gostujući analitičar u prijenosima Lige prvaka na Amazon Prime Videu. U razgovoru za talkSPORT u lipnju dao je naslutiti da u skorijem razdoblju sebe vidi prije u ulozi komentatora nego na klupi neke momčadi.