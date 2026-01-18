Srpski nogometaš pobijedio hrvatskog velemajstora u šahu, odmah se pohvalio na YouTubeu

Dejan Joveljić, igrač Sportinga iz Kansas Cityja i povremeni srpski reprezentativac, nije samo prijetnja na nogometnom terenu. U seriji online šahovskih mečeva uspio je pobijediti hrvatskog velemajstora Antu Brkića, dokazavši da je njegova strast prema šahu mnogo više od običnog hobija. Dok navijači Sportinga iz Kansas Cityja Joveljića slave zbog njegovih golgeterskih sposobnosti i kretanja u šesnaestercu, malo tko od njih zna da isti taj um, koji s lakoćom predviđa kretanje lopte i braniča, vodi i jednu sasvim drukčiju, tihu i stratešku bitku na 64 crno-bijela polja.

Njegova šahovska priča počinje u ranom djetinjstvu, u dobi od pet ili šest godina, kada je prve poteze naučio od oca i djeda. Ta obiteljska tradicija prerasla je u ozbiljnu zanimaciju koja je svoj puni zamah dobila tijekom pandemije koronavirusa. Dok je svijet stajao, a nogometne lopte mirovale, Joveljić je iskoristio vrijeme izolacije za intenzivan rad na svom šahovskom umijeću. Počeo je uzimati lekcije od Miodraga Perunovića, izbornika srpske šahovske reprezentacije koja je osvojila europsko zlato. Pod Perunovićevim vodstvom Joveljić je brusio svoje otvaranje, usavršavao taktičke finese i produbljivao razumijevanje strateških koncepata.

Congratulations to my great student a new CM and 2215 Fide rated player Dejan Joveljic from @LAGalaxy ! This makes him the best active chess soccer player in the World! When we started from the scratch two years ago, I knew he was talented but not this much!Idemoo Jovkeee💪👏🍀⚽️ pic.twitter.com/TAZM1CjjkE — Miodrag Perunovic (@TheButcherChess) December 24, 2021

Koliko je Joveljić ozbiljan u svojoj drugoj karijeri, najbolje govore njegove službene titule i rejtinzi. U Srbiji nosi titulu nacionalnog majstora, priznanje koje ga stavlja u sam vrh šahovske piramide i svrstava među jedan posto najboljih igrača na globalnoj razini. Njegov FIDE rejting, službena mjera snage svakog šahista, također je impresivan. Standardni rejting iznosi mu 2217, rapid rejting 2141, a onaj u blitzu, disciplini koja zahtijeva brze reflekse i intuiciju, 2041. Da se ne boji ni najveće scene, pokazao je krajem 2023. godine, kada je sudjelovao na Europskom prvenstvu u blitz šahu održanom u Zagrebu. U konkurenciji od 556 sudionika, među kojima su bili brojni velemajstori i međunarodni majstori, Joveljić je osvojio šest bodova iz trinaest partija, završivši na solidnom 330. mjestu.

Vrhunac njegove dosadašnje šahovske priče dogodio se kada je dogovorio seriju online mečeva protiv iznimno jakog protivnika. S druge strane virtualne ploče našao se hrvatski velemajstor Ante Brkić, trenutačno 169. igrač svijeta i drugi najbolje rangirani šahist u Hrvatskoj. Brkić je igrač čije ime u šahovskim krugovima izaziva poštovanje; velemajstor s golemim iskustvom, poznat po svojoj pozicijskoj igri i smirenosti pod pritiskom. Odigrali su ukupno šest partija u blitz formatu, u kojem svaki igrač ima samo nekoliko minuta za cijelu partiju, a ishod je iznenadio čak i najveće optimiste koji prate Joveljićev šahovski put.

U napetom nizu partija, gdje je svaki potez morao biti odigran u svega nekoliko sekundi, Dejan Joveljić uspio je ostvariti ono što se činilo gotovo nemogućim, pobijedio je velemajstora Antu Brkića ne jednom, nego dva puta. Dvije pobjede u šest partija protiv igrača koji je stotinama rejting bodova jači i koji pripada samoj šahovskoj eliti predstavljaju senzacionalan uspjeh. U svijetu šaha, u kojem rejting gotovo nepogrešivo predviđa ishod meča, ovakvi su rezultati rijetkost i uvijek izazivaju veliku pozornost. Pobjeda nacionalnog majstora nad velemajstorom, čak i u neformalnom online blitzu, dokaz je iznimnog talenta, sjajne pripreme i čeličnih živaca. Joveljić je pokazao da se ne boji velikih imena i da je pod pritiskom sposoban pronaći prave poteze. Svjestan važnosti svog postignuća, cijeli je dvoboj podijelio sa svojim pratiteljima, objavivši snimke partija na svom YouTube kanalu, čime je omogućio svima da svjedoče njegovu povijesnom uspjehu.

Blitz šah, disciplina u kojoj se Joveljić suprotstavio Brkiću, često se naziva i "šahom na adrenalin". Ograničeno vrijeme tjera igrače da se oslanjaju na intuiciju i prepoznavanje uzoraka, a ne samo na duboku kalkulaciju.

Priča o Dejanu Joveljiću, nogometašu sa srcem napadača i umom šahovskog majstora, inspiracija je i dokaz da se strast i predanost uvijek isplate. Dok nastavlja tresti mreže u američkoj MLS ligi, šahovska zajednica s nestrpljenjem će pratiti njegove buduće poteze na crno-bijelim poljima. Njegov dvoboj s Antom Brkićem ostat će zapamćen kao trenutak kada je nogometna zvijezda zasjala i na šahovskom nebu, podsjetivši sve da se iza dresa i kopački ponekad krije um sposoban za velemajstorske poteze.

Ante Brkić šahom se počeo baviti u klubu Šokadija u rodnim Starim Mikanovcima. Kada je 2007. postao velemajstor, bio je prvi hrvatski igrač koji je u tinejdžerskim godinama osvojio tu titulu. Sedam je puta bio kadetski prvak Hrvatske, bio je treći na kadetskom prvenstvu svijeta pa prvak Europe u brzopoteznom šahu do 12 godina, a s 15 godina postao je međunarodni majstor i najmlađi je hrvatski velemajstor.