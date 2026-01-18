Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEĆ SUTRA - UTAKMICA ODLUKE

Rukometaši smiruju naciju nakon teške drame: 'I da smo dobili 15 razlike, sad bi bilo isto'

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
18.01.2026.
u 15:41

"Najbitnije je da im u napadu olako ne dajemo lopte u ruke jer su stvarno brzi, moramo biti strpljivi. Igrali smo i protiv jačih, možda će im naša obrana 5-1 činiti probleme", kazao je pomoćni trener Denis Špoljarić.

Nakon tijesne pobjede protiv Gruzije (32-29) u Malmou, hrvatske rukometaše u ponedjeljak čeka Nizozemska i ključni susret za prolazak među 12 najboljih sastava Starog kontinenta. Hrvatska je s nizozemskom reprezentacijom igrala sedam puta do sada. Prve četiri glatko smo dobili, ali u tri posljednje imamo dva remija i poraz.

"Bilo je teško zaspati, uvijek je prva utakmica bila muka, ali bitno je da smo dobili bez ozljeda. Da smo dobili i 15 razlike opet bi bilo isto, jer utakmica s Nizozemcima jest odlučujuća. Najbitnije je da im u napadu olako ne dajemo lopte u ruke jer su stvarno brzi, moramo biti strpljivi. Igrali smo i protiv jačih, možda će im naša obrana 5-1 činiti probleme", kazao je pomoćni trener Denis Špoljarić

Nizozemci su se dobro držali i protiv domaćina sve dok im krajem prvog dijela nije isključen najbolji igrača Luc Steins, pa su nakraju izgubili od Švedske  (36-31). Hrvatska nema pravo na pogrešku jer pobjeda je sigurno vodi u drugi krug, poraz ostavlja u neugodnoj situaciji da mora dobiti domaćina Švedsku u zadnjoj utakmici.

Nizozemska je četvrti put na europskom prvenstvu, prije šest godina bili su 17., pa zatim 10. 2022. godine, a na prošlom prvenstvu osvojili su 12. mjesto. Izbornik te zemlje od kolovoza 2022. godine je proslavljeni Šveđanin Staffan Olsson. 

"Nizozemska igra vrlo brzi rukomet, imaju dobre šutere i moramo biti puno agresivniji u obrani. U napadu moramo biti disiplinirani i pametni, ne davati im olako loptu  jer su stvarno brzi i kaznit će svaku našu grešku", kazao je kapetan Ivan Martinović. 

Utakmica u Malmou u ponedjeljak počinje u 18 sati.  

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija rukomet EP rukomet 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!