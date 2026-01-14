Zvijezda filmova za odrasle nudi pomoć Manchester Unitedu: Želim 'srediti' cijelu momčad da se riješe stresa

Svijet nogometa i industrije za odrasle rijetko se isprepliću, no nedavni događaji vezani uz Manchester United pokazali su da je i to moguće. Jedan od najpoznatijih svjetskih klubova našao se usred bizarne kontroverze nakon što je hakiran X profil (bivši Twitter) njihovog kapetana, portugalske zvijezde Brune Fernandesa. Između 11. i 13. siječnja 2026. godine, s njegovog su profila počele stizati neobične objave koje su odmah izazvale pomutnju među milijunima pratitelja. Vrhunac je bila poruka u kojoj je označena Bonnie Blue, poznata britanska glumica iz filmova za odrasle, uz prijedlog za "suradnju". Klub je brzo reagirao, potvrdivši da je Fernandesov profil kompromitiran te su upozorili navijače da ne nasjedaju na neautorizirane poruke i da se ne upuštaju u interakciju s njima. Međutim, šteta je već bila učinjena, a lavina se tek zakotrljala.

Dok se klub pokušavao ograditi od incidenta, Bonnie Blue je odlučila iskoristiti svojih pet minuta slave. Umjesto da ignorira situaciju, javno je odgovorila na hakiranu objavu i dodatno zapalila vatru svojim provokativnim izjavama. Bez imalo ustručavanja, izjavila je kako želi "odraditi" cijelu momčad Manchester Uniteda. Svoju je ponudu obrazložila tvrdnjom da momčad igra očajno loše te da bi im dobro došlo malo "olakšanja od stresa". Nije se zaustavila na tome, već je dodala kako bi se "loši igrači trebali više potruditi", čime je izravno kritizirala sportsku formu posrnulog velikana s Old Trafforda. Njezini su komentari, očekivano, postali viralni hit, a priča je dobila dimenziju koja je daleko nadmašila običan hakerski napad.

No, tko je zapravo Bonnie Blue? Riječ je o umjetničkom imenu Tije Billinger, engleske porno glumice i kreatorice sadržaja za odrasle, rođene 1999. godine. Javnosti je postala poznata po nizu kontroverznih poteza, od kojih je najviše odjeknuo njezin pokušaj postavljanja bizarnog svjetskog rekorda 2025. godine, kada je tvrdila da je spavala s čak 1057 muškaraca u jednom danu. O njezinom pothvatu i utjecaju slave snimljen je i dokumentarac "1,000 Men and Me: The Bonnie Blue Story" koji je emitiran na britanskom Channel 4

Cijela ova afera događa se u izuzetno teškom razdoblju za Manchester United. Klub koji je pod vodstvom legendarnog Sir Alexa Fergusona dominirao engleskim i europskim nogometom, osvojivši rekordnih dvadeset naslova prvaka Engleske i slavnu "trostruku krunu" 1999. godine, već godinama proživljava krizu identiteta i rezultata. Navijači su nezadovoljni, a momčad se muči s formom, zbog čega je izjava Bonnie Blue o njihovoj lošoj igri pala na plodno tlo.

Iako je Manchester United brzo potvrdio da je riječ o hakerskom napadu i pokušao umanjiti značaj cijelog događaja, priča o nepristojnoj ponudi Bonnie Blue postala je nezaobilazna tema razgovora među nogometnim fanovima diljem svijeta.