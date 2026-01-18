Rijeka dovodi igrača Dinama! U Maksimiru tvrde da za njega nema mjesta u momčadi

Branitelj dvostruke krune u hrvatskom klupskom nogometu, HNK Rijeka, prilično je aktivna u zimskom prijelaznom roku. Prvi dio sezone u kojem se brani naslov HNL prvaka je prošao ispod očekivanja, Rijeka ga je završila na petom mjestu prvenstvene ljestvice s čak 14 bodova zaostatka za prvoplasiranim Dinamom.

Stoga se Rijeka ozbiljno bacila na posao u vidu dovođenja igrača. Prvo je iz Gruzije stigao 23-godišnji ofenzivac Tornike Morchiladze, zatim je potpisao i desni bek hrvatske U-21 reprezentacije Teo Barišić koji je stigao iz Lyona, a iz ekvadorskog Emeleca je došao i peruanski veznjak Alfonso Barco.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Međutim, Rijeka se ne planira zaustaviti na tome. Mladi vezni igrač Dinama, 19-godišnji Branko Pavić je prema informacijama koje smo dobili napustio pripreme Dinama te bi uskoro trebao potpisati ugovor s Rijekom.

Pavić neće u Rijeku otići na posudbu, već bi trebao odraditi transfer, a Dinamo bi trebao dobiti postotak od potencijalne buduće prodaje.

VEZANI ČLANCI:

Pavić je u prvom dijelu sezone igrao na posudbi za drugoligaša Dubravu Tim Kabel, za koju je upisao 13 nastupa. Iako je prošao zimske pripreme s Dinamom, u maksimirskom klubu vlada jasno mišljenje da u gužvi veznog reda za Pavića nema mjesta ove sezone.

Podsjetimo, Branko Pavić je za prvu momčad Dinama debitirao u svibnju 2024. godine u dvoboju protiv Slaven Belupa, a tada je još bio 17-godišnjak. Sveukupno je za Dinamo upisao 12 nastupa, od čega i jedan nastup u Ligi prvaka, kada je bio član početne postave protiv Borussije Dortmund prošle sezone.