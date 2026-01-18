Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'NAPAD' NA TRŽIŠTU

Rijeka dovodi igrača Dinama! U Maksimiru tvrde da za njega nema mjesta u momčadi

Terme Čatež: GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
18.01.2026.
u 16:00

Iako je prošao zimske pripreme s Dinamom, u maksimirskom klubu vlada jasno mišljenje da u gužvi veznog reda za njega nema mjesta ove sezone

Branitelj dvostruke krune u hrvatskom klupskom nogometu, HNK Rijeka, prilično je aktivna u zimskom prijelaznom roku. Prvi dio sezone u kojem se brani naslov HNL prvaka je prošao ispod očekivanja, Rijeka ga je završila na petom mjestu prvenstvene ljestvice s čak 14 bodova zaostatka za prvoplasiranim Dinamom. 

Stoga se Rijeka ozbiljno bacila na posao u vidu dovođenja igrača. Prvo je iz Gruzije stigao 23-godišnji ofenzivac Tornike Morchiladze, zatim je potpisao i desni bek hrvatske U-21 reprezentacije Teo Barišić koji je stigao iz Lyona, a iz ekvadorskog Emeleca je došao i peruanski veznjak Alfonso Barco.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Međutim, Rijeka se ne planira zaustaviti na tome. Mladi vezni igrač Dinama, 19-godišnji Branko Pavić je prema informacijama koje smo dobili napustio pripreme Dinama te bi uskoro trebao potpisati ugovor s Rijekom.

Pavić neće u Rijeku otići na posudbu, već bi trebao odraditi transfer, a Dinamo bi trebao dobiti postotak od potencijalne buduće prodaje. 

VEZANI ČLANCI:

Pavić je u prvom dijelu sezone igrao na posudbi za drugoligaša Dubravu Tim Kabel, za koju je upisao 13 nastupa. Iako je prošao zimske pripreme s Dinamom, u maksimirskom klubu vlada jasno mišljenje da u gužvi veznog reda za Pavića nema mjesta ove sezone.

Podsjetimo, Branko Pavić je za prvu momčad Dinama debitirao u svibnju 2024. godine u dvoboju protiv Slaven Belupa, a tada je još bio 17-godišnjak. Sveukupno je za Dinamo upisao 12 nastupa, od čega i jedan nastup u Ligi prvaka, kada je bio član početne postave protiv Borussije Dortmund prošle sezone. 

Ključne riječi
nogomet HNL Transfer Dinamo Rijeka Branko Pavić

Komentara 1

Pogledaj Sve
CR
Cropatria
16:27 18.01.2026.

Bobane cig.ne odlazi iz svetinje !!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!