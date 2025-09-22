Naši Portali
IKONA JUVENTUSA

Legendarni Pavel Nedved ne ide u zatvor, nagodio se sa sudom

ITA, Serie A, AC Monza vs Juventus Turin
EXPA/ laPresse/ Claudio Grassi
VL
Autor
Hina
22.09.2025.
u 23:41

Slučaj se vrtio oko optužbi da je Juventus lažno prikazao svoje financijske izvještaje, posebno u vezi s transferima igrača i plaćama tijekom pandemije COVID-19.Tužitelji su isprva podigli optužnice u Torinu, gdje je sjedište Juventusa, ali slučaj je prebačen u Rim 2023. godine.

Sutkinja u Rimu je u ponedjeljak prihvatila zahtjev za nagodbu o priznanju krivnje bivših rukovoditelja Juventusa, uključujući bivšeg predsjednika Andreu Agnellija, kako bi se riješio slučaj lažnog računovodstva vezan uz njihovo vrijeme provedeno u najuspješnijem talijanskom nogometnom klubu.

Sutkinja rimskog suda Anna Maria Gavoni prihvatila je nagodbu o priznanju krivnje u trajanju od jedne godine i osam mjeseci za Agnellija te godinu i dva mjeseca za bivšeg potpredsjednika i osvajača Zlatne lopte Pavela Nedveda. Dogovorene zatvorske kazne su uvjetne i neće se izvršavati, a prema talijanskom zakonu, takva nagodba o priznanju krivnje ne uključuje priznanje krivnje.

Sutkinja je također Juventusu izrekla novčanu kaznu od 156.000 eura (184.000 USD).Za jednog od optuženika, bivšeg izvršnog direktora Maurizija Arrivabenea, slučaj je na kraju odbačen.

Nogometni klub "bianconeri" u izjavi je rekao da se odlučio za nagodbu o priznanju krivnje "u najboljem interesu same tvrtke, njezinih dioničara i svih dionika".

Juventus je također ponovio "ispravnost svog ponašanja i utemeljenost svojih obrambenih argumenata".

Slučaj se vrtio oko optužbi da je Juventus lažno prikazao svoje financijske izvještaje, posebno u vezi s transferima igrača i plaćama tijekom pandemije COVID-19.Tužitelji su isprva podigli optužnice u Torinu, gdje je sjedište Juventusa, ali slučaj je prebačen u Rim 2023. godine.

U lipnju su bivši predsjednik Agnelli i drugi optuženici zatražili od suca da riješi slučaj nagodbom o priznanju krivnje, nakon što su tužitelji pokušali da ih izvedu pred sud po optužbama koje uključuju manipulaciju burzom, ometanje nadzora i lažno fakturiranje.Bivši menadžeri i Juventus, koji je uvršten na milansku burzu, negirali su krivnju.

Klub je prethodno pristao platiti kaznu u zasebnom sporazumu s talijanskim nogometnim vlastima, što je također dovelo do oduzimanja bodova tijekom sezone Serie A 2022.-2023. i jednogodišnje zabrane igranja u europskim natjecanjima.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene
