ISPAO NAIVAN

Brunu Petkovića su prevarili zbog čega je izgubio mnogo novca

Neuruppin: Livaković i Petković an konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
22.09.2025.
u 16:41

Ne bi bilo pretjerano reći da se karijera Petkovića po mnogočemu razlikovala od očekivanog i uobičajenog puta nogometaša. Kao što je sam u više navrata naglasio, Bruno je volio nogomet otkako zna za sebe, susjedima dosađivao nabijajući loptu u zid u rodnom Metkoviću.

Hrvatski napadač Bruno Petković pokazuje da se brzo prilagodio novoj sredini u Turskoj nakon što je napustio Dinamo. U susretu 6. kola tamošnjeg prvenstva Kocaelispor je odigrao 1:1 protiv Rizespora, a Petković je bio strijelac izjednačujućeg gola. To mu je bio treći gol u turskom prvenstvu, a zabio ga je na efektan način. Loptu je panenkom poslao pod gredu, dok se vratar bacio u stranu.

Ne bi bilo pretjerano reći da se karijera Petkovića po mnogočemu razlikovala od očekivanog i uobičajenog puta nogometaša. Kao što je sam u više navrata naglasio, Bruno je volio nogomet otkako zna za sebe, susjedima dosađivao nabijajući loptu u zid u rodnom Metkoviću. 

Tamo je i počeo igrati za svoja prva dva kluba, Metković i Neretvu, a već s 13 godina odlučio se na veliku promjenu u životu. Igrao je za Neretvu u polufinalu regionalnog Kupa protiv Hajduka kad ga je zamijetio bivši izbornik hrvatske reprezentacije Mirko Jozić i preporučio Dinamu. Bruno se, tada učenik sedmog razreda osnovne škole, zaputio u Zagreb, živjeti nekoliko stotina kilometara udaljen od svoje obitelji.

– Bio je sam godinu dana i bilo mu je jako teško. Naša materijalna situacija nije bila nešto posebno. Nije bilo za kukanje, borili smo se. Kći je bila već treći razred ekonomske škole, a Bruno je tu došao u sedmi razred. Ona je stanovala u učeničkom domu, a on kod Joze Bandića. On ga je pazio kao svoje dijete. Ja bih dolazio jednu noć u Zagreb, a drugu odmah nazad. Znali su me svi vozači autobusa – prepričao je za Večernji list Brunin otac Jakov Petković koji je tijekom svoje nogometne karijere bio igrač Osijeka.

– Bruno je u počecima bio cimer sa Šimom Vrsaljkom. Jako su povezani, a Šime mu je i krizmani kum. Šime je i svom sinu dao ime Bruno – dodao je otac Jakov.

Od 2007. do 2009. godine Bruno je bio član nogometne škole Dinama. A tada je saznao da mu na Maksimiru ne mogu obećati igranje i minute u mlađim uzrastima te su mu preporučili odlazak u Lokomotivu. Nakon vrlo kratkog perioda u Lokomotivi je, tada kao 15-godišnjak, shvatio da to nisu isti uvjeti kao u Dinamu i u dogovoru s ocem odlučio je raskinuti ugovor s Dinamom.

Bruno je imao 17 godina kad je odlučio otići u Italiju, točnije u Cataniju koja je tada bila članica Serie A. Nakon godinu dana u juniorskom nogometu, s 18 godina upisao je svoj debi u Serie A, ali nakon toga je krenulo relativno nizbrdo. Kako je Petković sam isticao, klub mu je na sumnjiv način podvalio ugovor koji je on potpisao te na kraju ispao naivan i izgubio mnogo novca.  Sam je govorio da za Cataniju možda nije davao sto posto upravo zbog toga što su se nekorektno ponijeli prema njemu.

2019. godine se vratio u Dinamo gdje se zadržao šest godina i ostavio dubok trag u Maksimiru. To mu je donijelo i poziv u hrvatsku reprezentaciju za koju je odigrao 42 utakmice i zabio 11 golova.

