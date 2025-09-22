Otkriveno što su u Turskoj zamjerili Livakoviću i gdje je puklo: 'Prilično osjetljiv i senzibilan'

Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković pred kraj prijelaznog roka napustio je Fenerbahče i otišao na posudbu u španjolsku Gironu. Nakon njega turski klub je napustio Jose Mourinho, a Fener je za prvog vratara doveo Edersona. Novinar Senad Ok, koji radi za Miliyet, rekao je da u gigantu vlada pravi kaos.

"Kako kažu moji klupski izvori, najveći problem je bio taj što je prilično osjetljiv i senzibilan čovjek. Kada primi neki gol, teško to zaboravi i onda to utječe na njegovu formu. I kada se vrati s akcije hrvatske reprezentacije, ako je primio neki gol ili ako je utakmica izgubljena, to ga previše pogađa. Ne znam koliko je to sve točno, teško je to dokučiti, ali takve su opaske", rekao je turski novinar Senad Ok za Gol.hr.

"Očito je bilo više problema; sistem je bio problem, trener je bio problem, pa i taj veliki pritisak koji mnogi teško podnose. Bio je pod velikim stresom. I Mourinho je jednom objasnio kada nije igrao da je više ozlijeđen zbog stresa, nego što ga je mišić bolio. Nešto u tom stilu. Znate kako je u Feneru, navijači su jako temperamentni, na društvenim mrežama svašta se piše, sve to utječe na igrače", kaže Ok i zaključuje:

"Objektivno rečeno, Livaković je dobar vratar, profesionalno se ponašao, nema tu prevelike zamjerke, ali u Feneru su procijenili da trebaju boljeg i zato su išli po Edersona. E, sad, hoće li se to pokazati dobrim potezom, to će vrijeme pokazati."