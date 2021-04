Legendarni Balić pozvao na strpljenje, a Horvat otkrio što im je cilj

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat u ponedjeljak je u zagrebačkom hotelu Westin na okupljanju igrača, koje čekaju tri utakmice EHF Euro Cupa, istaknuo da je prvi cilj selektirati igrače koji mogu igrati u oba pravca.

"Popis je 'šareniji', ima nešto starih i nešto novih lica. Veselimo se utakmicama, a čeka nas dosta stvari koje moramo isprobati. Na SP u Egiptu i u kvalifikacijama za OI u Tokiju veliki problem nam je bio što imamo puno igrača koji igraju samo u jednom smjeru, obrana ili napad, pa smo morali raditi puno izmjena. Zato nam je prvi cilj da selektiramo igrače koji mogu igrati u oba pravca i da tako smanjimo izmjene, barem na jednu, što bi bilo zadovoljavajuće. Nemamo vremena za lutanje, sve je ovo dio priprema za EURO u Slovačkoj i Mađarskoj u siječnju 2022. godine, a mi na svako natjecanje idemo s najvišim ciljevima", izjavio je na konferenciji za medije izbornik Horvat.

Od 22 igrača koja je pozvao izbornik Hrvoje Horvat prije desetak dana, ozljede i koronvirus zaustavile su četvoricu da se odazovu tom pozivu. Luka Cindrić je ozlijeđen pa je umjesto njega pozvan Ante Gadža. Marko Mamić mora na lakšu operaciju čišćenja zgloba, a Ivana Martinovića i Antu Ivankovića zaustavio je Covid-19. Izbornik nije odlučio naknadno zvati nove igrače koji bi zamijenili tu trojicu, pa će na raspolaganju imati 19 rukometaša.

Uoči okupljanja reprezentacije na konferenciji za medije, uz izbornika Hrvoja Horvata, predstavljena su i dva nova člana stručnog stožera. Riječ je o pomoćniku izbornika, velikanu i jednom od najboljih igrača rukometa u povijesti, Ivanu Baliću, te treneru vratara Ninoslavu Paveliću.

"Ovo je nova uloga, a prije toga puno sam razgovarao s izbornikom Horvatom. Mislim da pričamo istim jezikom i da isto razmišljamo. Rukomet volim, to je moj život i zato sam se odlučio vratiti. Cilj je unaprijediti cjelokupnu igru, a za to treba vremena. Hrvatska ima potencijala i možemo to napraviti. Ima dosta mladih igrača i treba imati malo strpljenja. Igra na kvalifikacijama za OI je bila bolja negoli na SP u Egiptu i sada treba ići naprijed", kazao je pomoćni trener Ivano Balić.

Prvi susret sa Slovačkom igra se u srijedu, 28. travnja, u 19.00 sati u Areni Varaždin, a u tom susretu je Slovačka službeno domaćin. To je trebao biti susret 1. kola EHF EURO Cupa, ali je u posljednji trenutak otkazan zbog "lockdowna" u Slovačkoj. Drugi susret na rasporedu je u četvrtak u 18.00 sati, također u Areni Varaždin. U subotu, 1. svibnja, Hrvatsku će u Veszprem Areni dočekati Mađarska. Taj susret počinje u 14.10 sati.

Popis igrača za susrete sa Slovačkom i Mađarskom:

1. IVAN PEŠIĆ – MEŠKOV BREST

2. MORENO CAR – NEXE

3. MATEJ MANDIĆ – IZVIĐAČ CO

4. DAVID MANDIĆ – PPD ZAGREB

5. LOVRO MIHIĆ – WISLA PLOCK

6. KARLO GODEC – DUBRAVA

7. IVAN ČUPIĆ – VARDAR 1961

8. VLADO MATANOVIĆ – PPD ZAGREB

9. FRAN MILETA – NEXE

10. LEON ŠUŠNJA – WISLA PLOCK

11. TOMISLAV KUŠAN – EUROFARM PELISTER

12. NIKOLA GRAHOVAC – PPD ZAGREB

13. VERON NAČINOVIĆ – CELJE PIVOVARNA LAŠKO

14. HALIL JAGANJAC – NEXE

15. DOMAGOJ PAVLOVIĆ – MT MELSUNGEN

16. TIN LUČIN – ABANCA ADEMAR LEON

17. IVAN MARTINOVIĆ – HANNOVER-BURGDORF

18. LUKA ŠEBETIĆ – TREMBLAY EN FRANCE

19. MATEO MARAŠ – EUROFARM PELISTER