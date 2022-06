Legendarni Alonso nakon što je oduševio na kvalifikacijama otkrio ciljeve za utrku: Cilj je...

Zvijezda kvalifikacija bio je ipak iskusni Fernando Alonso, bivši svjetski prvak u Alpineu došao je do drugog mjesta.



- Sigurno da se radi o iznenađenju. Jučer smo bili brzi, ali često znamo u petak biti brzi, a onda ne u subotu, tako da nismo bili pretjerano uzbuđeni jučer. Ali nakon danas i posljednjeg treninga, znali smo da će biti dobra subota ako nastavi padati kiša, tako da sam sretan zbog ovoga, rekao je 40-godišnjak nakon kvalifikacija.



Drugoplasirani u ukupnom poretku i vozač Red Bulla Meksikanac Sergio Perez zapeo je u barijerama i nije mogao nastaviti, te će startati kao 13., a drugi Ferrari u kojem je Carlos Sainz zauzeo je treće mjesto.



Red Bull i Ferrari su i dalje daleko ispred njih, smatra Španjolac.



- Oni su u drugoj ligi. Nije bilo ni u našim najluđim snovima da bi izborili prvu poziciju, tako da je prvi red iznad svih naših očekivanja, rekao je Alonso.

