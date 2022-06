Verstappen najbrži u kvalifikacijama, s njim je u prvom redu Fernando Alonso!

Svjetski prvak u Formuli 1 Max Verstappen osigurao je u svojem Red Bullu prvu startnu poziciju za nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Kanade u subotnjim kvalifikacijama. Nizozemac je apsolutno dominirao cijelim kvalifikacijama na stazi Gilles Villeneuve te je većinom tijekom sve tri sesije bio čak sekundu brži od svih ostalih vozača.

VERSTAPPEN TAKES POLE IN MONTREAL!



It's P2 for Alonso, with Sainz third 🤯#CanadianGP #F1

Dobar razlog tome je i odustajanje njegovog glavnog rivala, Ferrarijevog Charlesa LeClerca u drugom krugu kvalifikacija. LeClerc je opet imao problema sa svojim motorom, ali ovo odustajanje nije drastično utjecalo na njegovu startnu poziciju jer bi zbog promjene motora svejedno izgubio deset mjesta na startu. Tako će, iako je kvalifikacije završio kao 15., startati s pretposljednje startne pozicije, ispred Yukija Tsunode koji je također mijenjao motor.

Bile su ovo poprilično kaotične kvalifikacije, prvenstveno zbog vremenskih uvjeta. Počele su s barama vode na stazi zbog kiše, a završile su na polumokrim gumama, kod nekih čak i na potpuno suhim gumama. Prvi najbrži krugovi u kvalifikacijama bili su blizu minute i 35 sekundi, a do kraja kvalifikacija ta vremena su došla do minute i 20 sekundi. To dovoljno govori koliko su se uvjeti mijenjali u kvalifikacijama.

Takvi uvjeti prouzročili su nekoliko iznenađujućih rezultata, a najveće iznenađenje je drugo mjesto Fernanda Alonsa u Alpineu koji je dokazao da je majstor kišnih vremenskih uvjeta te u 40. godini života dosegnuo prvi red za utrku.

Pozitivno su iznenadili i vozači Haasa, Kevin Magnussen i Mick Schumacher na petom, odnosno šestom mjestu, ali i Kinez Zhou Guanyu koji je u svojem Alfa Romeu došao do 10. mjesta te tako prvi put u karijeri došao do posljednjeg kruga kvalifikacija u Formuli 1.

Iza Verstappena i Alonsa u drugom redu će startati Carlos Sainz u Ferrariju i Lewis Hamilton u Mercedesu, u trećem su redu dva Haasa, a iza njih će u četvrtom redu biti Esteban Ocon (Alpine) i George Russell (Mercedes).

Utrka za Veliku nagradu Kanade je na rasporedu u nedjelju navečer u 20 sati po našem vremenu.