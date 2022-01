Legendarna Navratilova osula paljbu po Đokoviću: 'On nikako da shvati...'

Vlada Australije imala je uobičajeni sastanak četvrtkom nakon kojega se premijer Scott Morrison obratio javnosti, ali nije spomenuo slučaj Novaka Đokovića koji ovih dana puni stupce u medijima diljem svijeta, i to ne samo na sportskim stranicama.

Australska vlada danas je drugi put poništila vizu Đokoviću, rekavši da svjetska teniska zvijezda, koja nije cijepljena protiv COVID-19, može predstavljati rizik za zajednicu. A jedna Morrisonova rečenica vezana za Đokovićevu moguću deportaciju prilično je znakovita:

U Viktoriji 93 posto cijepljenih

– Očekujem da službenici za imigraciju provode politiku vlade.

Ni na nižoj razini, u vladi države Viktorije (čiji je Melbourne glavni grad), izjave o Đokoviću nisu obećavajuće. Premijer Viktorije Daniel Andrews kritizirao je rad savezne vlade, predbacio joj je da je nesposobna i zamjerio joj da je u Đokovićevu slučaju mnogo toga napravila naopako.

– Ovo je debakl. Ova vlada doživjela je Grand Slam neuspjeha. Kako je Đokoviću uopće izdana viza kad se zna naš stav o tome? Sigurnost naše zajednice važnija je od bilo kojeg pojedinca, zato je 93 posto nas cijepljeno.

Za sam Australian Open, prvi teniski Grand Slam turnir sezone zbog kojega je Đoković i došao u Australiju, stvari se dodatno kompliciraju jer je jučer obavljen i službeni ždrijeb s Novakom Đokovićem kao prvim nositeljem. Njegov suparnik u prvom kolu trebao bi biti njegov sunarodnjak Miomir Kecmanović, a u njegovu dijelu ždrijeba je i šesti nositelj Rafael Nadal.

Probleme može imati i u Srbiji

No vratimo se Novaku. U slučaju da ga australske vlasti odluče deportirati, on također ima pravo žalbe (ako mu sud to dopusti). Sve to moglo bi dodatno oduljiti ovu otužnu priču zbog koje Australian Open više neće biti "Happy Slam". Ako do odluke o deportaciji dođe prije nego što (u ponedjeljak) počne turnir, njegovo mjesto prvog nositelja pripalo bi Andreju Rubljovu (sada petom nositelju), no stigne li takva odluka nakon što turnir počne, mjesto prvog nositelja zauzet će sretni gubitnik, što je noćna mora direktora svakog teniskog turnira.

A Novak bi problema mogao imati i u Srbiji. Premijerka Ana Brnabić za BBC o njegovu je slučaju rekla sljedeće: – Ako je Đoković prekršio pravila o izolaciji, postoje institucije koje bi to trebale istražiti i sankcionirati.

Legendarna Martina Navratilova kaže:

– Najbolje za Novaka bilo bi da sebi kaže: "U redu, napravio sam pogreške, to nije dobro. Jedini sam necijepljen među igračima koji bi trebali igrati na Australian Openu. Svi ostali necijepljeni vraćeni su kućama, idem i ja." Ali on nikako da shvati.