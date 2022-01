UŽIVO Đokovića vraćaju u "hotel iz pakla": Čeka ga i razgovor u imigracijskom uredu

Novak Đoković ostao je bez vize i prijeti mu deportacija iz Australije, ali tu nije kraj njegovim mukama - ponovno će biti smješten u hotel Park za migrante!

Napustio ga je u ponedjeljak 10. siječnja jer mu je potvrđena viza, ali dok je čekao odluku suda, četiri dana morao je biti u objektu kojeg upućeni nazivaju "hotelom iz pakla".

Prosvjednici koji se bore za prava ljudi u njemu, a neki borave tamo godinama, već su se počeli okupljati ispred njega jer svjesni su da će sad ponovno imati priliku široj javnosti plasirati što se točno događa.

Police personnel watch pro-refugee protestors rally outside the Park Hotel, where Serbian tennis player Novak Djokovic is believed to be held while he stays, in Melbourne, Australia, January 10, 2022.

Uz njih, stiže i policija, a kad se potvrdi da je srpski tenisač ponovno smješten u hotel, zasigurno će s masovnim okupljanjem krenuti australski Srbi.

Dakle, ponovno će se osjetiti tenzije i ponovno će biti turbulentno. Od omiljenog turnira do noćne more, tako se može opisati Australian Open za Novaka Đokovića. Ali, teško je ne ocijeniti da si je za sve probleme u konačnici kriv sam.

U hotelu trenuno boravi oko 30 imigranata s neriješenim statusom, a dojam je da nitko o njima ne brine. U hrani su im crvi, sobe su prljave, nemaju osnovne potrepštine...