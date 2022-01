Skandal dobio nastavak: Voditelji koji su vrijeđali Đokovića prošli bez otkaza, no uručen je nekom drugom

Snimka voditelja na australskoj televiziji Channel7 koji u programu razgovaraju o Novaku Đokoviću ne znajući da su zapravo u eteru postala je hit na internetu prije nekoliko dana, a cijeli slučaj dobio je i epilog.

- Novak Đoković je lažljivi, podmukli, sero***. Kako god pogledaš, nemoguće je da je samo on u pravu. Ne ideš okolo kad si pozitivan, to je lagao, a sigurno je i test bio lažan. I poslije toga je otišao u Španjolsku, a iz svega će se uspjeti izvući - razgovarali su voditelj i voditeljica ne znajući da ih kamera snima.

