Legenda objavila 14 godina staru fotku iz Splita: To ne zaboravljam

Philipp Lahm prije 14 godina debitirao je za njemačku reprezentaciju i to na Poljudu u pobjedi 2:1 protiv Hrvatske.

Danas se na Twitteru prisjetio te utakmice, a uz fotografiju iz duela s Darijom Srnom je napisao:

On this day 14 years ago, I made my first international match for the @DFB_Team against Croatia. A special moment I will never forget 👍🏼 pic.twitter.com/9CdAQiUVzI