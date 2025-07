Legenda Hajduka za VL: Rakitić će opet imati važnu ulogu, a jedna prodaja mi je igrački neshvatljiva

Trebat će Hajduk pokazati puno više autoriteta u četvrtak navečer. Nažalost, hajdučki je puk zadnjih godina iskusio malo previše ljetnih trauma u europskim izvedbama bilih tića. Remi (1:1) sa Zirom u Bakuu pokazao je dosta nedostataka, ali i u takvim okolnostima Hajduk bi Azerbajdžance jednostavno trebao proći. Barem na autoritet, uz poguranac poljudskoga grotla. Sve će to igrati ulogu želi li Hajduk u sljedeću fazu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. O izvedbi splitske momčadi u Azerbajdžanu razgovarali smo sa Stipom Balajićem, Sinjaninom koji je svojedobno nosio Hajdukov dres, ali i s Mariborom igrao u Ligi prvaka. Taj doseg odavno nije osjetila neka generacija Hajdukovih seniora.

Stvaranje nove priče

– Gledao sam utakmicu sa Zirom. Imam dojam da je Hajduk u tu prvu utakmicu ušao malo preplašeno. Zira je sasvim zasluženo došla do vodstva. U drugom je poluvremenu Hajduk izgledao puno bolje, osim jedne ili dvije kritične situacije, i zasluženo je izjednačio. Igrači s klupe dali su dodatni impuls, prije svih Pajaziti. Na kraju, remi je zaslužen – počeo je Balajić.

Dojma sam da je nedostajao ozbiljan ritam i malo jasnija ideja u igri momčadi Gonzala Garcije?

– Moguće je da ste u pravu. No ovo je prva Hajdukova ovosezonska utakmica. Ta činjenica može uvelike utjecati na izvedbu momčadi. Hajduk je tek na početku neke nove priče, u stvaranju. Sigurno će dovesti neke nove igrače i teško je nešto unaprijed prosuđivati. Ne treba gledati po tim prvi dojmovima. Najvažnije je da Hajduk prođe, a tome se svi nadamo. Logično, igrači i treneri još se traže.

Kako vam je izgledala taktička varijanta s nekolicinom mladih igrača u značajnijim ulogama?

– Možemo kazati da Hajduk u ovom trenutku ima nekolicinu zanimljivih mladih igrača. Sigurno je da oni mogu bolje, no isto tako rekao bih da su zadovoljili u prvoj utakmici protiv Zire. Lijepo je vidjeti da Hajduk ima nekoliko mladih igrača u prvoj momčadi. Kod njih su oscilacije logične – naglašava Balajić.

Ipak, Šimun Hrgović nameće se kao prvo ime među igračima čije vrijeme tek dolazi?

– Slažem se. Posebice zbog njegove pozicije na lijevom boku. Ovo bi za njega trebala biti sezona njegova potpunog iskoraka. Slažem se da je kalibar za reprezentaciju. Očekujem da će još više napredovati jer se radi o motoričnom i hitrom igraču s posebnim tehničkim i taktičkim kvalitetama.

Hajduk je morao rješavati neke upravljačke probleme u hodu, no nekoliko dana prije početka sezone odlučio se prodati Filipa Uremovića?

– Mislim da nije ni imao pravo igrati prvu utakmicu. No očito je da u Hajduku moraju paziti na klupske financije. To je, vjerojatno, jedan od razloga zbog kojih je Uremović morao otići. Hajduk će vjerojatno uštedjeti na njegovoj plaći i zaraditi na transferu. U tom smislu, potez je logičan. No, gledajući igrački, malo je neshvatljiv. Jer, Hajduku nedostaje takav tip igrača.

Bit će bolje

Hajduku trebaju pojačanja na svim razinama, a odlučiti se za štednju znači da si limitiran u dovođenju pravih pojačanja?

– Hajduku trebaju ponajprije igrači na stoperskim pozicijama. Naravno, ne može se štedjeti i pojačavati. Teoretski, možda Hajduk uspije dovesti nekog jeftinijeg koji će nadomjestiti kvalitetu...

No Hajduku treba i pravi veznjak koji će donijeti balans i kvalitetom rješavati neke teže utakmice?

– Sigurno. Usto, trebaju im i krilni napadači, polušpica. Možda će Hajduk profitirati s jeftinijim igračima.

U tom traženju igrača možda bi ključnu ulogu mogao odigrati Ivan Rakitić na svojoj novoj funkciji?

– On sigurno to može, olakšati posao Hajduku. Autoritetom svog igračkog imena sigurno može napraviti puno toga dobroga. Uz Gorana Vučevića može puno pomoći Hajduku. Vrijeme će pokazati. Samo bih volio naglasiti da ne treba baš suditi po prvoj utakmici u sezoni. Ipak, treba dati vremena novom projektu.

Dakle, Hajduk može proći u uzvratu?

– Vjerujem da može. Očekujem da će u uzvratu biti 20-30 posto bolji i da će uspjeti ostvariti povoljan rezultat.

Jedna je Garcijina izjava predmet polemika zadnja dva dana...

– Koja je to, nisam pratio?

Pa ona da ispadanje od Zire ne bi bila tragedija...

– Ne znam što kazati. Možda su katastrofa i tragedija malo preteške riječi. Zadržao bih se na konstataciji da ne bi bilo dobro da Hajduk ispadne od Zire jer je kvalitetniji. Čak i ovakav koji se još traži.