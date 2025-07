Hajduk je još dobro i prošao. Jasno je što nedostaje, ali ovaj dečko mora biti temelj svega

Nije to bilo otvaranje sezone kakvom su se u Hajduku nadali. U prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige, Splićani su u Azerbajdžanu remizirali (1:1) protiv Zire. Na kraju je još ispalo i puno bolje nego su to zbivanja na terenu sugerirala veći dio susreta, a posebice i zbog činjenice što je Hajduk od 31. minute lovio zaostatak kada su domaćini zabili za vodstvo. Strijelac je bio Konate. Ipak, nakon 68. minute i pogotka Anthonyja Kalika, na asistenciju Hrgovića, šanse za uzvrat u Splitu izgledaju puno bolje. No, prema viđenome u Bakuu, pred Gonzalom Garcijom je jako puno posla. Naravno, ne treba donositi ultimativne zaključke nakon prve ovosezonske utakmice, no za ono što u Splitu ove sezone očekuju, njegovoj momčadi nedostaje bitna supstanca. Zanatski kazano, Hajduk je deficitaran u svakoj liniji. No, ostavimo takvu vrstu analize za razdoblje nakon završetka prijelaznog roka. U utakmici bez pravog ritma i jasne kompozicije igre, ako ćemo gledati neke pozitivne stvari, bilo je detalja na kojima se možda i može graditi neka buduća hajdučka priča.

Ponajprije u Šimunu Hrgoviću za kojega bi ovo trebala biti sezona apsolutnog iskoraka. Igrač je to kojeg struka na Poljudu mora dovesti u stanje da konkurira za reprezentaciju. Na domaćem nogometnom horizontu takvih igrača nema. Pored afirmiranog Nike Sigura, u kategoriju zanimljive dugoročne investicije svakako spada i mladi Roko Brajković. Dakako, jako je teško procijeniti u kojem će smjeru ići razvoj ostalih mlađih igrača u Garcijinom rosteru, no jasno je da im treba omogućiti da se razvijaju uz još neko pravo pojačanje. Iskusnog igrača koji čini razliku i koji će ovoj momčadi jamčiti stav. Naravno, takvog je teško naći na tržištu i on košta. No, zato je doveden Goran Vučević. Ali, vratimo se jučerašnjoj utakmici koju je Garcia iskomentirao na svoj način.

- Vrlo teška utakmica. Osjećam da smo bili nervozni u početku. Zira nas je kaznila iz prve situacije. U drugom dijelu smo imali više kontrolu, nekoliko dobrih situacija, zabili smo pogodak. Prilično sam zadovoljan kako smo se vratili u utakmicu. Zira je bila dobra. Vidi se da znaju što žele na terenu. Vodi ih isti trener pet godina. Opasni su, imaju kvalitetne igrače. Moraš biti pametan protiv njih. Vrlo su organizirana momčad - kazao je Garcia.

Za očekivati je da će u uzvratu na Poljudu domaća publika biti snažan adut Garcijinoj momčadi.

- U uzvratu ćemo pokušati pobijediti, a ne čekati jedanaesterce. Pokazali smo u nekim trenucima dobre stvari, nekad manje dobre. Nadam se pobjedi u Splitu.

Upitan bi li ispadanje od Zire bila katastrofa, Garcia je istaknuo:

- Ne, to je nogomet. Tek smo došli u klub. Neće biti tragedija ni za Ziru ako ispadne.

Razloge izvedbe koja nije bila pretjerano blistava, pokušao je ponuditi strijelac Anthony Kalik.

- Teška utakmica, malo smo loše ušli, kao da smo imali grč. Malo pomalo ušli smo u ritam i dominirali drugo poluvrijeme - rekao je Kalik, a potom se dotakao pogotka:

- Hrga to ima u sebi. Njihova zadnja linija je bila visoko i taman je ubacio kako treba. Srećom ja sam bio tu.

Kakva je Zira momčad?

- Dobra momčad. Imaju istog trenera već pet godina. Prošle godine su izbacili Osijek. Bit ćemo maksimalno fokusirani i spremni za uzvrat - zaključio je Kalik.

Hajduk u Azerbajdžanu nije uspio prekinuti gostujuće europsko prokletstvo. A ono kaže da su Splićani zadnju europsku gostujuću pobjedu ostvarili prije više od 1770 dana. Točnije, zadnji put to se dogodilo u rujnu 2020. godine kada je Mijo Caktaš osigurao pobjedu protiv makedonske Renove, u trećem pretkolu Europske lige. Za Hajduk bi prolazak preko Zire sigurno bio važan impuls za sve što će se u bliskoj budućnosti događati na Poljudu. Objektivno gledano, Azerbajdžanci nisu prepreka koju Hajduk u uzvratu ne može pobijediti, bez obzira na sve nedostatke koje je Garcijina momčad pokazala u Bakuu.