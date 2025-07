Trener Zire optužio: 'Suci su na strani Hajduka!' Protivnik prema bijelima nema respekta

Hajduk je odigrao 1:1 protiv azerbajdžanske Zire u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige. Nakon slabijeg prvog poluvremena, u kojem su domaćini poveli, Splićani su u nastavku zaigrali bolje i golom Anthonyja Kalika stigli do izjednačenja, koje im daje realne šanse uoči uzvrata na Poljudu za tjedan dana. Utakmicu je nakon završetka komentirao trener domaće momčadi Rashad Sadigov, koji nije skrivao nezadovoljstvo suđenjem.

"Nakon ovakve prve utakmice imamo podjednake šanse za prolazak kao i Hajduk. Naravno, Hajduk će imati podršku svojih navijača na Poljudu u uzvratu, ali mi smo na to spremni. Što se tiče suđenja, nije bilo nekih velikih grešaka, no sudac je neke male prekršaje sudio u korist našeg protivnika. Bio sam spreman na to i znam da će suci biti naklonjeni protivniku", izjavio je Sadigov za portal Azeri Sport.

Posebno je istaknuo nezadovoljstvo radom grčkog suca Christosa Vergetisa i njegovih pomoćnika, smatrajući da su u ključnim trenucima "vukli na stranu Hajduka", te izrazio sumnju da će se sličan trend nastaviti i u uzvratu. Govoreći o samoj utakmici, Sadigov je ocijenio da je njegova momčad bila bliže pobjedi.

"Gledali smo zanimljivu i napetu utakmicu. U prvom poluvremenu obje su momčadi igrale opreznije i čekale pogrešku protivnika. Prvi su pogriješili oni, i mi smo to iskoristili i zabili. Imali smo i šanse za drugi gol, ali ih, nažalost, nismo iskoristili. Mislim da smo mi bili bliže pobjedi. Ovaj rezultat ne znači ništa prije uzvrata. Sudbina obje momčadi odlučit će se u Hrvatskoj. Želimo pobijediti u gostima," zaključio je trener Zire.