Dirljiva zahvala Rađe nakon ulaska u Kuću slavnih: Jedva je suzdržavao suze

Bivši hrvatski košarkaš Dino Rađa novi je stanar košarkaške Kuće slavnih u američkom Springfieldu! Nakon Krešimira Ćosića (1996.), Dražena Petrovića (2002.) i Mirka Novosela (2002. Novosel je ušao kao trener), Rađa je noćas na svečanoj ceremoniji u Springfieldu u Hall of Fame ušao kao četvrti Hrvat i tek osmi europski košarkaš.

Rađa je odigrao četiri sjajne sezone u Boston Celticsima te je ostavio dubok trag u NBA ligi. Iako su njegova djeca inzistirala da ga u Kuću slavnih uvede Shaquille O'Neal, Rađa se odlučio za Larryja Birda, legendarnog igrača Celticsa.

>>Pogledajte dio Rađina govora

Dino Radja gives a heartfelt thank you to his family as he is inducted into the @Hoophall.#18HoopClass pic.twitter.com/ieCy6BAzDr