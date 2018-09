Jakov Mustapić: Nisam odgajan da idem lakšim putem

Premda je Hrvatska izgubila prvu od dvije pripremne utakmice sa Slovenijom (86:87), u tom je porazu bilo i nešto dobro. Kao što veli izbornik Anzulović, dobro je to što su se njegovi izabranici uvjerili da se bez radnog dijela igre ne može dobiti niti puno slabiji suparnik, a dobitak je i nastup Jakova Mustapića (24, 193 cm).

Nerijetko osporavani branič pokazao je koliko je važna tjelesna pripremljenost pa je, uz odličnu obranu, zabio 25 koševa (trice 4-5) uz šut iz igre od 80 posto (9 od 12).

- Ušao sam u igru opušteno. Dao sam sve od sebe u obrani, a to mi je puno donijelo i u napadu.

U posljednje dvije utakmice reprezentacije, protiv Rumunjske i Slovenije, Mustapić je šutirao trice 7 od 9 pa je tajna takve preciznosti zacijelo i u onome što je radio preko ljeta. A u srpnju i kolovozu “angažirao” je vlastita oca da ga kondicijski pripremi. Jakovljev je otac Ivan Mustapić, još uvijek aktualni hrvatski kopljaški rekorder (82,70 metara).

- Osim treninga izdržljivosti radili smo i treninge preciznosti pa je Jakov u prosjeku dnevno zabijao 500 trica i 150 bacanja. Bez 500 ubačaja dnevno Jakov nije mogao završiti trening.

Sve se to zbivalo, kako kaže tata Mustapić, u “rajskom parku” za trening, na obiteljskom imanju kod Brinja.

- Koristili smo školsku dvoranu u Brinju pa se zahvaljujem ravnateljici Mariji Vičić, ali i vanjski teren koji imamo na našem posjedu, baš kao i teretanu i saunu. Za dužinska trčanja koristili smo i jednu stazu od 5-6 kilometara, zaklonjenu šumom. U dvorani smo radili na stabilizaciji mehanike šuta, da steknem automatizme i da mi izbačaj uvijek bude jednak.

Da bi što bolje spremio svoga sina za novu sezonu, tata Mustapić je tome podredio cijelo ljeto.

- Pitao sam oca može li ovo ljeto odvojiti za mene. Jest, ja još uvijek nemam klub, no nakon ove partije pojavilo se dosta interesenata pa se nadam angažmanu u jednoj od jačih liga u Europi.

I Jakov se složio s izbornikom da je poraz od prilično oslabljene Slovenije bio dobra opomena.

- Da smo u posljednjem napadu zabili i pobijedili, možda bi zažmirili na neke stvari. Ovako ćemo sve gledati s povećalom.

Ovaj branič atletskih atributa dobro zna koja je njegova uloga.

- Uz Bojana i Darija i njihovu napadačku moć, moja je uloga da “kopam” u obrani, a u napadu što mi dođe.

Spomenuta dvojica su mu i najveća podrška u reprezentaciji.

- Još prije utakmica s Italijom i Rumunjskom, Bojan je kod mene potaknuo rasterećenost. On jako dobro razumije košarku i znao je što mi treba pa me opustio riječima podrške koju imam i od bivšeg cimera iz mlađih uzrasta Darija Šarića. Ovih seniorskih godina gotovo sam zaboravio koliko je on vrhunska osoba i još bolji igrač.

Nažalost, kako se po percepciji Hrvata uvijek nešto krije u pozadini, tako se i za Jakova pričalo da je u reprezentaciji samo zato što je njegov otac, uspješan poslovni čovjek, prijatelj s čelnicima HKS-a.

- Nadam se da nakon posljednje dvije utakmice oko mene više nema upitnika i da sada mogu mirno naprijed. Valjda se sada vidi da nije bilo nikakvog nepotizma. Da osjetim da je mene netko ugurao u reprezentaciju, a da to ne zaslužujem, ja bih se prvi zahvalio izborniku. Nisam odgojen da u životu koristim benefite niti da idem lakšim putem.

I doista, nakon što su ga u Cedeviti procijenili nedovoljno talentiranim, igrao je za Zabok, Kvarner, Jolly, Osijek i poljski Krosno. Možda je sada došlo vrijeme da netko veći prepozna njegovu iznimnu radnu etiku, odličan timski duh, ali i ono što može ponuditi na parketu?•