Lara Cvjetko juniorska doprvakinja svijeta

Još jednom je hrvatska džudašica Lara Cvjetko (do 70 kg) pokazala svu raskoš talenta. Nakon europskog srebra, u manje od jednog mjeseca osvojila je i svjetsko juniorsko srebro na prvenstvu u talijanskoj Olbiji.

Dobitnica nagrade Dražen Petrović za najuspješniju mladu hrvatsku sportašicu, Lara Cvjetko, pokazala je vrijednost i u Italiji, na smotri najboljih svjetskih juniorki. Osmijeh od uha do uha i velika medalja oko vrata nakon zahtjevnog dana bili su dovoljni da Lara u dahu ispriča.

„Drugo srebro na dva velika natjecanja i prva svjetska medalja. Nevjerojatno sam sretna i ponosna zbog toga. Znam da sam sposobna za takve uspjehe, ali opet je velika stvar i sve bih dala za to. Nadam se da je ovo tek početak i da će to biti pravi iskorak“.

Nakon što je „ipponima“ s lakoćom svladala Šveđanku Nilsson i Litavku Pileckaite, u četvrtfinalu je Brazilka Carvalho bila veliki izazov. Povela je Brazilka na „wazari“, ali Cvjetko pokazuje mentalnu snagu i s dva „wazarija“ preokreće te odlazi u polufinale. Tamo je dočekala Ukrajinku Čistjakovu te „wazarijem“ prolazi u veliko finale.

Španjolka Tsunoda Roustant se u finalu pokazala kao, u ovom trenutku, boljom te zasluženo „wazarijem“ uzela naslov svjetske prvakinje. No, i u finalu je Lara pokazala stabilnost, kvalitetan pristup i malo je nedostajalo da u par prilika dođe do bacanja. Cjelokupni dojam na kraju dana je fenomenalno srebro i druga medalja za hrvatski džudo u Italiji. Podsjetimo kako je u četvrtak Katarina Krišto (do 63 kg) osvojila prvu medalju (bronca).

„Izuzetno sam sretan i ponosan na svjetsko srebro Lare. Nisam iznenađen i vjerujem da će i na Grand Prix nivou pokazati kvalitetu. Čestitam Lari i treneru Tomašiću, a raditi s njom je zaista užitak jer sluša svaki savjet i želi naporno raditi i napredovati“, rekao je trener Dragan Crnov.

U srijedu je nastupila Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) te zastala na korak do četvrtfinala, dok je u petak nastupio i Josip Bulić (do 90 kg). Mladi Dubrovčanin je upisao uvjerljivu pobjedu protiv Meksikanca Olivaresa, a zatim protiv nositelja, Turčina Aydina izgubio „wazarijem“ u "golden scoreu".