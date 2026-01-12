U Realu već imaju plan: Vrijeme curi, a prve radikalne poteze spremni su povući odmah

Potres u Madridu odjeknuo je snažnije od poraza u finalu Superkupa. Samo sedam mjeseci nakon što je preuzeo momčad, Xabi Alonso postao je bivši. Iako je klub objavio kako je do rastanka došlo sporazumnim dogovorom, mediji su tjednima brujali o narušenim odnosima u svlačionici i sukobima s ključnim igračima poput Viníciusa Júniora. Poraz od Barcelone 3:2 u Saudijskoj Arabiji bio je kap koja je prelila čašu i ubrzala kraj za trenera koji je stigao s golemim očekivanjima nakon čudesne sezone s Bayer Leverkusenom.

Odgovor Florentina Péreza bio je brz i odlučan. Na klupu sjeda Álvaro Arbeloa, čovjek koji Real Madrid poznaje u dušu. Bivši beskompromisni branič, koji je kao igrač s klubom osvojio osam velikih trofeja, uključujući dvije Lige prvaka, gradio je trenersku karijeru strpljivo i uspješno unutar klupske akademije. Od 2020. godine vodio je mlađe uzraste, a poseban pečat ostavio je s U-19 momčadi s kojom je u sezoni 2022./2023. osvojio trostruku krunu, dokazavši da posjeduje pobjednički mentalitet koji se traži na Bernabéuu. Njegovo imenovanje nije privremeno rješenje, već jasan znak da klub vjeruje u vlastiti kadar.

No, Arbeloin dolazak nije samo promjena lica, već početak provedbe hitnog plana za oporavak. Prvi i najvažniji zadatak nije taktičke, već psihološke prirode. Momčad je nakon poraza u Superkupu i niza loših partija u prosincu emocionalno potonula. Arbeloa, poznat po svom strastvenom karakteru, mora preuzeti ulogu psihologa i podići moral ekipe. Vremena je malo jer Real već do kraja siječnja čekaju ključne utakmice koje će definirati ambicije u svim natjecanjima.

Odmah nakon mentalne obnove, na red dolaze fizička sprema i taktički red. Jedna od najvećih zamjerki Alonsu bila je loša fizička pripremljenost, što je rezultiralo brojnim ozljedama i padom u ključnim trenucima. Arbeloa, čije su momčadi poznate po agresivnosti i visokom presingu, morat će hitno vratiti "iskru" u noge igrača. Uz to, ključni izazov bit će stabilizacija bezidejnog veznog reda te slaganje napadačke slagalice. Pronaći sustav u kojem zvijezde poput Mbappéa, Viniciusa, Rodryga i Bellinghama mogu zajedno funkcionirati bez narušavanja ravnoteže tima bit će njegov najveći taktički test.

Novi trener Reala nema pravo na sto dana mira. Raspored je nemilosrdan, a uprava traži hitne rezultate. "Spartanac", kako su ga zvali, debitirat će već u srijedu u Kupu kralja protiv Albacetea. Nakon toga slijede prvenstveni ogledi, a ono najvažnije, Liga prvaka, kuca na vrata s dvobojima protiv Monaca i Benfice. Svaki krivi korak mogao bi biti koban, a Arbeloa od prve minute mora dokazati da je dorastao najvećem izazovu svoje dosadašnje trenerske karijere. Pritisak je ogroman, ali u takvim se situacijama legende i rađaju.