Novi trener Reala napravio veliki skandal u Zagrebu! Ponizio je djecu, iz Dinama su bili ogorčeni

Alvaro Arbeloa je trenerski relativno nepoznato ime, s obzirom na to da nema značajnog iskustva u vođenju seniorskih momčadi. U Realovom je trenerskom sustavu još od 2020. godine, kada je počeo raditi s mladim kategorijama. Od 2022. bio je trener juniorske momčadi, s kojom je u sezoni 2022./23. osvojio trostruku krunu u domaćim natjecanjima, dok je lani bio pobjednik juniorske Lige prvaka. Od početka ove sezone bio je trener Castille, Realove rezervne momčadi, za koju nastupaju U-21 igrači. Na toj je poziciji naslijedio legendarnog Raula. Arbeloa ostavlja Castillu na petom mjestu trećeg ranga španjolskog nogometa.

A novi trener Reala nekoliko je utakmica kao trener vodio i u Zagrebu. Bilo je to u ljeto 2022. godine, kada je bio trener Reala na popularnom Ramljakovu memorijalu. A s tog turnira Arbelou je zagrebačka publika zapamtila kao jednog arogantnog stručnjaka koji ne zna podnijeti poraz.

Pobjednik tog turnira bio je Udinese, a drugi je bio Dinamo, koji je u polufinalu bio bolji baš od Arbeloina Reala. Slavili su plavi 1:0 pogotkom Gabrijela Rukavine, a samu završnicu Ramljakova turnira zasjenilo je sramotno ponašanje španjolskog giganta Reala, ponajviše njihova trenera Alvara Arbeloe, koji je sa svojim igračima odbio doći na dodjelu medalja, navodno ljutit zbog suđenja u polufinalu protiv Dinama.

No, od prvog dana tog turnira 2022. godine postavili su se 'kraljevi' svisoka, Arbeloa je odbijao sve zahtjeve za intervjue, pod izlikom da nema dopuštenje kluba za razgovor s novinarima.

Nakon što se na početku turnira nije udostojili pojaviti na svečanoj večeri, članovi Reala nisu prisustvovali niti na završnoj dodjeli medalja, što je bila kap koja je prelila čašu. Čekale su ih brončane medalje, a službeni razlog nedolaska na dodjelu bio je povratak u Madrid, iako nitko u to nije povjerovao. Jer, samo sat i pol ranije Real je odigrao utakmicu za treće mjesto, a što da je igrao finale? Tada ne bi stigao na avion?

Dinamo je bio neugodno iznenađen i šokiran ovakvim nekulturnim i bahatim ponašanjem, tražio je odgovore s Bernabeua. Klub iz Maksimira najviše je bio povrijeđen zbog toga što je Real nedolaskom na dodjelu medalja omalovažio uspjeh sve ostale djece koja su igrala na turniru.

Bogata igračka karijera

I dok trenerski dosad nije bio vrlo poznat, Arbeloa je imao bogatu igračku karijeru. Bio je desni bek koji je prve seniorske nastupe ubilježio u Realu, nakon čega je igrao za Deportivo La Coruñu i Liverpool. Iz Liverpoola je 2009. u paketu baš s Xabijem Alonsom došao natrag u Real. U madridskom dresu zadržao se do 2016. godine i odigrao 238 službenih utakmica. S Realom je osvojio osam trofeja, a izdvajaju se dvije Lige prvaka i jedna La Liga. Karijeru je završio 2017. u West Hamu. Bio je dio najuspješnije generacije u povijesti španjolske reprezentacije te je osvojio Svjetsko prvenstvo 2010. i Europska prvenstva 2008. i 2012. godine.