Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU

Srbija velikim preokretom u posljednjoj minuti pobijedila Španjolsku u Beogradu

Beograd: 37. Europsko prvenstvo u vaterpolu, skupina C, Nizozemska - Srbija
Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
12.01.2026.
u 22:42

Izjednačio je Strahinja Rašović minutu prije kraja, a isti je igrač šest sekundi prije kraja donio pobjedu Srbiji

U susretu 2. kola C skupine europskog vaterpolskog prvenstva reprezentacija Srbije je u Beogradu pobijedila Španjolsku sa 12-11 (3-3, 3-2, 3-2, 3-4). Bio je to derbi skupine C koji je po svemu sudeći donio odluku tko će kao prvi proći dalje.

Španjolska je kao aktualni svjetski i europski prvak bila favorit. Povela je sa 2-0, no Srbija je uzvratila s tri gola u nizu. U drugoj četvrtini domaćin je imao i dva gola prednosti, a u trećoj dionici i +3 (9-6). Međutim, Španjolska se vratila izjednačivši na 10-10 tri minute prije kraja susreta, a potom je ovela 11-10. Izjednačio je Strahinja Rašović minutu prije kraja, a isti je igrač šest sekundi prije kraja donio pobjedu Srbiji.

Rašović je utakmicu završio sa četiri gola, dok je Vasilije Martinović zabio tri gola. Golman Milan Glušac pobjedi je pridonio s devet obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Alberto Munarriz sa četiri gola.

U prvom susretu iz ove skupine Nizozemska je pobijedila Izrael sa 19-11. Pobjednički sastav predvodili su Mart van der Weijden sa četiri, te Kas Te Riele i Jorrit van der Weijden sa po tri gola. Kod Izraelaca najefikasniji su bili Or Schlein i Ido Goldschmidt sa po tri gola.

Na ljestvici vodi Srbija s pet bodova, Nizozemska ima četiri, Španjolska tri, a na začelju je Izrael bez bodova. U posljednjem kolu, 14. siječnja snage će odmjeriti Nizozemska i Španjolska, te Srbija i Izrael.
Ključne riječi
Beograd Španjolska Srbija EP vaterpolo 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!