Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NJEN STAV JE JASAN

Trenerica plijeni pažnju na svakoj utakmici: 'Zastrašivali su me i prijetili mi, nisam odustala'

Screenshot Instagram
Autor
Damir Mrvec
12.01.2026.
u 23:05

- Ja predstavljam žene i zato posebnu pažnju posvećujem svojim cipelama, nakitu i odjeći. Uspoređivali su me s muškarcima, ali ja sam žena koja predstavlja žensku snagu - objasnila je u jednom intervjuu

Turska košarkaška trenerica Selen Erdem ispisala je povijest postavši prva strana trenerica na čelu ženskog sastava Panathinaikosa. Ovaj potez ne samo da predstavlja ogroman korak u njezinoj karijeri, već i jača veze između turske i grčke košarke, s obzirom na to da mušku ekipu Zelenih s velikim uspjehom vodi Ergin Ataman. Sama Erdem nije skrivala oduševljenje. 

- Neizmjerno sam sretna i počašćena što sam došla u Panathinaikos. Ovo je klub s velikom poviješću i uzbuđena sam zbog novog poglavlja. Znam koliko su navijači strastveni i obećavam da ću dati sve od sebe za momčad i da ćemo se zajedno boriti za uspjeh - rekla je nakon potpisivanja ugovora, spremna za izazove koji je čekaju u grčkom prvenstvu.

Njezin put do klupe jednog od najpoznatijih europskih klubova bio je sve samo ne lagan. Strast prema košarci tinjala je u njoj od malih nogu, no igračku karijeru morala je prekinuti već s 18 godina zbog teških ozljeda. Odlučna da ostane uz parket, svoju je energiju i ljubav prema igri preusmjerila u trenerske vode. Posvetila se edukaciji i gotovo dva desetljeća strpljivo gradila karijeru u ženskoj košarci, počevši od pomoćne trenerice u mlađim kategorijama pa sve do samog vrha. 

Prije dolaska u Grčku, Erdem je ostavila dubok trag u turskoj košarci. Postala je jedina glavna trenerica u tamošnjoj Ženskoj košarkaškoj superligi, vodeći ekipu Antalya Büyükşehir. Njezina stručnost nije ostala nezapažena ni na nacionalnoj razini, pa je tako između 2014. i 2019. godine bila pomoćna trenerica turske reprezentacije, s kojom je sudjelovala na Olimpijskim igrama u Riju 2016., jednom Svjetskom prvenstvu i dva Europska prvenstva. Upravo je uspjeh s grčkim klubom PAS Giannina, koji je senzacionalno odvela do finala nacionalnog kupa, bio prekretnica koja joj je otvorila vrata Panathinaikosa i potvrdila njezin status jedne od najperspektivnijih europskih trenerica.

Ono što Selen Erdem izdvaja od ostalih nije samo njezino taktičko znanje, već i njezina pojava i stav. Dok većina trenera utakmice vodi u sportskoj opremi, ona preferira elegantna odijela i cipele s visokom petom. Taj modni odabir nije slučajan. 

- Ja predstavljam žene i zato posebnu pažnju posvećujem svojim cipelama, nakitu i odjeći. Uspoređivali su me s muškarcima, ali ja sam žena koja predstavlja žensku snagu - objasnila je u jednom intervjuu. 

Njezina pojava uz aut-liniju je magnetična; energična je, strastvena i neprestano komunicira s igračicama, a njezine burne reakcije i govor tijela često podsjećaju na legendarnog nogometnog trenera Fatiha Terima, zbog čega je i dobila nadimak "ženski Fatih Terim". Iza uspjeha i samouvjerenog stava krije se priča o ustrajnoj borbi u svijetu koji još uvijek favorizira muškarce. Erdem je otvoreno govorila o seksizmu s kojim se suočavala tijekom karijere, ističući kako je morala ulagati višestruko više truda samo da bi dobila jednaku priliku. 

- Morala sam raditi pet puta više od muških trenera da bi me uopće uzeli u obzir za iste prilike. Donosimo velike pobjede i predstavljamo svoje zemlje na najvećim pozornicama, a opet rijetko dobivamo isto poštovanje - rekla je. 

Prisjetila se i mračnih trenutaka kada se suočavala s prijetnjama s tribina i pokušajima zastrašivanja nakon utakmica, isključivo zato što je žena. Ipak, takva iskustva nisu je slomila. 

- Nikada neću prestati dokazivati da ženama pripada mjesto u ovoj profesiji. Moj savjet ženama je da ne odustaju i ne povlače se. Ja se usuđujem. Ostavila sam svoje voljene i obitelj. Nisam nikoga ništa tražila. Naporno sam radila, zaslužila i dobila - ponosno je poručila.

Usporedbe s Fatihom Terimom, jednim od najvećih imena turskog sporta, doživljava kao kompliment, ali istovremeno inzistira na vlastitom identitetu. Njezina strast, energija i beskompromisni pristup vođenju ekipe neosporno podsjećaju na slavnog "Imperatora", no ona želi biti prepoznata po svojim zaslugama. 

- Laskavo je to čuti, ali ja nisam 'ženski Terim'. Ja sam Selen Erdem i imam svoj vlastiti put - jasno je istaknula.
Ključne riječi
trenerica Turkinja Grčka liga Panathianikos košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!