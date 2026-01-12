Trenerica plijeni pažnju na svakoj utakmici: 'Zastrašivali su me i prijetili mi, nisam odustala'

Turska košarkaška trenerica Selen Erdem ispisala je povijest postavši prva strana trenerica na čelu ženskog sastava Panathinaikosa. Ovaj potez ne samo da predstavlja ogroman korak u njezinoj karijeri, već i jača veze između turske i grčke košarke, s obzirom na to da mušku ekipu Zelenih s velikim uspjehom vodi Ergin Ataman. Sama Erdem nije skrivala oduševljenje.

- Neizmjerno sam sretna i počašćena što sam došla u Panathinaikos. Ovo je klub s velikom poviješću i uzbuđena sam zbog novog poglavlja. Znam koliko su navijači strastveni i obećavam da ću dati sve od sebe za momčad i da ćemo se zajedno boriti za uspjeh - rekla je nakon potpisivanja ugovora, spremna za izazove koji je čekaju u grčkom prvenstvu.

Njezin put do klupe jednog od najpoznatijih europskih klubova bio je sve samo ne lagan. Strast prema košarci tinjala je u njoj od malih nogu, no igračku karijeru morala je prekinuti već s 18 godina zbog teških ozljeda. Odlučna da ostane uz parket, svoju je energiju i ljubav prema igri preusmjerila u trenerske vode. Posvetila se edukaciji i gotovo dva desetljeća strpljivo gradila karijeru u ženskoj košarci, počevši od pomoćne trenerice u mlađim kategorijama pa sve do samog vrha.

Prije dolaska u Grčku, Erdem je ostavila dubok trag u turskoj košarci. Postala je jedina glavna trenerica u tamošnjoj Ženskoj košarkaškoj superligi, vodeći ekipu Antalya Büyükşehir. Njezina stručnost nije ostala nezapažena ni na nacionalnoj razini, pa je tako između 2014. i 2019. godine bila pomoćna trenerica turske reprezentacije, s kojom je sudjelovala na Olimpijskim igrama u Riju 2016., jednom Svjetskom prvenstvu i dva Europska prvenstva. Upravo je uspjeh s grčkim klubom PAS Giannina, koji je senzacionalno odvela do finala nacionalnog kupa, bio prekretnica koja joj je otvorila vrata Panathinaikosa i potvrdila njezin status jedne od najperspektivnijih europskih trenerica.

Ono što Selen Erdem izdvaja od ostalih nije samo njezino taktičko znanje, već i njezina pojava i stav. Dok većina trenera utakmice vodi u sportskoj opremi, ona preferira elegantna odijela i cipele s visokom petom. Taj modni odabir nije slučajan.

- Ja predstavljam žene i zato posebnu pažnju posvećujem svojim cipelama, nakitu i odjeći. Uspoređivali su me s muškarcima, ali ja sam žena koja predstavlja žensku snagu - objasnila je u jednom intervjuu.

Njezina pojava uz aut-liniju je magnetična; energična je, strastvena i neprestano komunicira s igračicama, a njezine burne reakcije i govor tijela često podsjećaju na legendarnog nogometnog trenera Fatiha Terima, zbog čega je i dobila nadimak "ženski Fatih Terim". Iza uspjeha i samouvjerenog stava krije se priča o ustrajnoj borbi u svijetu koji još uvijek favorizira muškarce. Erdem je otvoreno govorila o seksizmu s kojim se suočavala tijekom karijere, ističući kako je morala ulagati višestruko više truda samo da bi dobila jednaku priliku.

- Morala sam raditi pet puta više od muških trenera da bi me uopće uzeli u obzir za iste prilike. Donosimo velike pobjede i predstavljamo svoje zemlje na najvećim pozornicama, a opet rijetko dobivamo isto poštovanje - rekla je.

Prisjetila se i mračnih trenutaka kada se suočavala s prijetnjama s tribina i pokušajima zastrašivanja nakon utakmica, isključivo zato što je žena. Ipak, takva iskustva nisu je slomila.

'Dişi Fatih Terim' lakaplı basketbol koçu Selen Erdem: "Fatih Hoca'ya benzetilmem büyük bir gurur.



Ama ben kadınım ve kadının gücünü temsil ediyorum."pic.twitter.com/kBP4wydfO0 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 1, 2024

- Nikada neću prestati dokazivati da ženama pripada mjesto u ovoj profesiji. Moj savjet ženama je da ne odustaju i ne povlače se. Ja se usuđujem. Ostavila sam svoje voljene i obitelj. Nisam nikoga ništa tražila. Naporno sam radila, zaslužila i dobila - ponosno je poručila.

Usporedbe s Fatihom Terimom, jednim od najvećih imena turskog sporta, doživljava kao kompliment, ali istovremeno inzistira na vlastitom identitetu. Njezina strast, energija i beskompromisni pristup vođenju ekipe neosporno podsjećaju na slavnog "Imperatora", no ona želi biti prepoznata po svojim zaslugama.

- Laskavo je to čuti, ali ja nisam 'ženski Terim'. Ja sam Selen Erdem i imam svoj vlastiti put - jasno je istaknula.