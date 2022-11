Lana Graovac prvakinja Europe, odličja i za sestre Uglešić

Nakon što je to pošlo za rukom Zagrepčanki Sofiji Hinić (37 kg) i Splićanki Dori Kozić (55 kg), europskom kadetskom prvakinjom u tekvondou na natjecanju u Malti postala je i Splićanka Lana Graovac (41 kg). Ona je eliminrana Grkinju Papadoulou, Srpkinju Nešić, Francuskinju Ouamimu a u finalu je pobijedila Grkinju Nalmpanti (2:1 u rundama).

Finale je, trećeg dana Prvenstva, izborila još jedna mlada Splićanka. Na putu do finala Klara Uglešić (47 kg) je morala nadjačati četiri suparnice a bile su to Izraelka Nisnevich, Grkinja Adamou, Talijanka D'Angelo i Turkinju Deniz a izgubila je tek u finalu i to od Španjolke Diaz.

Treću medalju za splitski Marjan u trećem danu Prvenstva Europe osvojila je Petra Uglešić (33 kg). Kao prva nositeljica, Klarina mlađa sestra, bila je slobodna u osmini finala da bi odličje osigurala četvrtfinalnom pobjedom protiv Litavke Montrimaite no posustala je u polufinalu protiv Mađarice Salim.

Sa tri najnovija odličja, splitska tvornica medalja (Marjan), sada ih ima čak 106 što ovaj klub čini svjetskim fenomenom.