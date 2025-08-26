Ladić je grmio nakon velike sramote Dinama, njegove riječi prepričavaju se i danas

Službena stranica SuperSport HNL-a otkriva kako je Varaždin posljednji put pobijedio Dinamo 21. rujna 2019. godine s 1:0, na domaćem terenu. Zanimljivost je kako su Varaždinci plave svladali samo tri dana nakon njihove povijesne pobjede nad Atalantom (4:0) u Ligi prvaka. Bila je to jedna od najjačih Dinamovih momčadi ikada, toliko jaka da si je trener Bjelica bio dopustio luksuz da na klupi ostavi Olma, Gvardiola, Oršića i Petkovića. Prvospomenuta trojica nisu ulazila u igru, nego su ušli Petković, Kadzior i Kulenović, no tadašnji vratar Varaždina Ivan Nevistić sačuvao je mrežu netaknutom. Strijelac za pobjedu Varaždinaca bio je Kamerunac Djou u 62. minuti. Šest godina je prošlo od tada, a Varaždin se još nije osladio pobjedom nad plavima. Nedavno nam je u intervjuu za Večernji list predsjednik Varaždina Dražen Vitez govorio o tome.

- Uvijek smo blizu nekako, pa uvijek primimo gol... A gledajte, dok se natječete, uvijek je cilj boljega pobijediti. Dinamo još nismo, ali doći će i taj dan. Nismo s tim opterećeni – kazao je Vitez.

A kada je Varaždin u prvoj ligi prvi put pobijedio Dinamo? Bilo je to godine 1992., u 19. kolu nacionalnog prvenstva, 26. svibnja u Varaždinu pred šest tisuća gledatelja. Tadašnji Varteks nokautirao je HAŠK Građanski s čak 4:0, pa je Večernji list sljedećeg dana u naslov svog izvješća stavio: „Golijat na koljenima”. U izvješću je među ostalim pisalo: „Prije početka utakmice gledalište je srdačno pozdravilo 50-ak ranjenih domovinskih ratnika koji se oporavljaju u Varaždinskim Toplicama”, a za Dinamo, tadašnji HAŠK Građanski, poražavajuća je bila ova rečenica: „Na tribinama se našlo više od šest tisuća gledalaca iako bodovi nisu bili od presudne važnosti ni za Varteks, ni za HAŠK Građanski. U posljednjem odlomku izvjestitelj je bio dodao i ovo: "Zagrepčani su ne samo svojom očajnom igrom, nego i rezultatom potpuno razočarali u Varaždinu. Već dugo vremena na ovdašnjem terenu jedna momčad nije bila tako nadigrana kao zagrebački plavi."

Zanimljivu izjavu poslije utakmice dao je kapetan HAŠK Građanskog Dražen Ladić.

- Nevjerojatno je da se na jednom mjestu okupilo toliko glupih ljudi. Čestitam Varteksu na zasluženoj pobjedi. Njegovi igrači očitali su nam lekciju kako se bori za boje svoga kluba – istaknuo je Ladić.

Junaci Varteksove pobjeda nad plavima bili su posuđeni igrači Dinama, Dževad Turković i Igor Cvitanović. Turković je postigao dva pogotka, kao i Grgica Kovač. Za Varteks su pod vodstvom Branka Ivankovića nastupili: Solomun, Posavec, Munivrana, Gregorić, Madunović, Županić, Turković, Kovač (od 76. Balajić), Cvitanović, Mumlek, Delevski (od 40. Sudec). Za HAŠK Građanski (trener Vlatko Marković): Ladić, Židan, Panadić (od 54. Geršak), Mamić, Peršon, Ištvanić, Šoić, Adžić, Vlaović, Prskalo, Vig (od 42. Kovačić). Dinamo je nakon ovog poraza ostao četvrtoplasirani na ljestvici, imao je 23 boda, jednako kao i Inker i Osijek, a Varteks je bio sedmi s 19 bodova. Liga je brojala 12 klubova.