Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIJE 33 GODINE

Ladić je grmio nakon velike sramote Dinama, njegove riječi prepričavaju se i danas

Utakmica HAŠK Građanski - Hajduk 1992. bila je utakmica s 50 tisuća gledatelja
Sinisa Hancic
Autor
Tomislav Dasović
26.08.2025.
u 12:54

Varaždin još od 2019. godine nije pobijedio Dinamo, a prvu pobjedu nad plavima ostvario je 1992. godine, čak 4:0 na domaćem terenu

Službena stranica SuperSport HNL-a otkriva kako je Varaždin posljednji put pobijedio Dinamo 21. rujna 2019. godine s 1:0, na domaćem terenu. Zanimljivost je kako su Varaždinci plave svladali samo tri dana nakon njihove povijesne pobjede nad Atalantom (4:0) u Ligi prvaka. Bila je to jedna od najjačih Dinamovih momčadi ikada, toliko jaka da si je trener Bjelica bio dopustio luksuz da na klupi ostavi Olma, Gvardiola, Oršića i Petkovića. Prvospomenuta trojica nisu ulazila u igru, nego su ušli Petković, Kadzior i Kulenović, no tadašnji vratar Varaždina Ivan Nevistić sačuvao je mrežu netaknutom. Strijelac za pobjedu Varaždinaca bio je Kamerunac Djou u 62. minuti. Šest godina je prošlo od tada, a Varaždin se još nije osladio pobjedom nad plavima. Nedavno nam je u intervjuu za Večernji list predsjednik Varaždina Dražen Vitez govorio o tome.

- Uvijek smo blizu nekako, pa uvijek primimo gol... A gledajte, dok se natječete, uvijek je cilj boljega pobijediti. Dinamo još nismo, ali doći će i taj dan. Nismo s tim opterećeni – kazao je Vitez.

A kada je Varaždin u prvoj ligi prvi put pobijedio Dinamo? Bilo je to godine 1992., u 19. kolu nacionalnog prvenstva, 26. svibnja u Varaždinu pred šest tisuća gledatelja. Tadašnji Varteks nokautirao je HAŠK Građanski s čak 4:0, pa je Večernji list sljedećeg dana u naslov svog izvješća stavio: „Golijat na koljenima”. U izvješću je među ostalim pisalo: „Prije početka utakmice gledalište je srdačno pozdravilo 50-ak ranjenih domovinskih ratnika koji se oporavljaju u Varaždinskim Toplicama”, a za Dinamo, tadašnji HAŠK Građanski, poražavajuća je bila ova rečenica: „Na tribinama se našlo više od šest tisuća gledalaca iako bodovi nisu bili od presudne važnosti ni za Varteks, ni za HAŠK Građanski. U posljednjem odlomku izvjestitelj je bio dodao i ovo: "Zagrepčani su ne samo svojom očajnom igrom, nego i rezultatom potpuno razočarali u Varaždinu. Već dugo vremena na ovdašnjem terenu jedna momčad nije bila tako nadigrana kao zagrebački plavi."

Zanimljivu izjavu poslije utakmice dao je kapetan HAŠK Građanskog Dražen Ladić.

- Nevjerojatno je da se na jednom mjestu okupilo toliko glupih ljudi. Čestitam Varteksu na zasluženoj pobjedi. Njegovi igrači očitali su nam lekciju kako se bori za boje svoga kluba – istaknuo je Ladić.

Junaci Varteksove pobjeda nad plavima bili su posuđeni igrači Dinama, Dževad Turković i Igor Cvitanović. Turković je postigao dva pogotka, kao i Grgica Kovač. Za Varteks su pod vodstvom Branka Ivankovića nastupili: Solomun, Posavec, Munivrana, Gregorić, Madunović, Županić, Turković, Kovač (od 76. Balajić), Cvitanović, Mumlek, Delevski (od 40. Sudec). Za HAŠK Građanski (trener Vlatko Marković): Ladić, Židan, Panadić (od 54. Geršak), Mamić, Peršon, Ištvanić, Šoić, Adžić, Vlaović, Prskalo, Vig (od 42. Kovačić). Dinamo je nakon ovog poraza ostao četvrtoplasirani na ljestvici, imao je 23 boda, jednako kao i Inker i Osijek, a Varteks je bio sedmi s 19 bodova. Liga je brojala 12 klubova.
Ključne riječi
Dinamo nogomet Dražen Ladić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još