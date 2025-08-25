Naši Portali
ŽESTOKI OBRAČUN

VIDEO Izašla nova snimka nereda: Navijači iz Hercegovine s palicama i bakljama napali Boyse

Facebook screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 19:45

Video je objavljen na Facebook stranici Hrvatske navijačke skupine, traje oko pola minute te prikazuje nasilni upad Škripara. Za sada nema službenih informacija u javnosti o broju ozlijeđenih ili uhićenih sudionika sukoba.

Sinoć je na Blidinju došlo je do ozbiljnih navijačkih okršaja u kojima su se sukobili pripadnici Škripara, navijačke skupine Širokog Brijega te Dinamovi navijači Bad Blue Boysi iz Hercegovine. 

Na društvenim mrežama pojavila se nova snimka žestokog obračuna. Na njemu se vidi kako navijačka skupina Škripara, naoružana palicama i bakljama, napada tridesetak BBB-a koji su se nalazili na Blidinju.

Hercegovina Škripari Bad Blue Boys Dinamo

KA
kanđija
20:59 25.08.2025.

E moji BBB... šta vam napraviše hercegovci....

Avatar Tvrdi
Tvrdi
20:04 25.08.2025.

Ček ček, radi li se o navijačima ili huliganima??

KA
kamen3
21:07 25.08.2025.

Jednostavno sukobili se "škripari" i "šperci"

