VIDEO Izašla nova snimka nereda: Navijači iz Hercegovine s palicama i bakljama napali Boyse

Sinoć je na Blidinju došlo je do ozbiljnih navijačkih okršaja u kojima su se sukobili pripadnici Škripara, navijačke skupine Širokog Brijega te Dinamovi navijači Bad Blue Boysi iz Hercegovine.

Na društvenim mrežama pojavila se nova snimka žestokog obračuna. Na njemu se vidi kako navijačka skupina Škripara, naoružana palicama i bakljama, napada tridesetak BBB-a koji su se nalazili na Blidinju.

Video je objavljen na Facebook stranici Hrvatske navijačke skupine, traje oko pola minute te prikazuje nasilni upad Škripara. Za sada nema službenih informacija u javnosti o broju ozlijeđenih ili uhićenih sudionika sukoba.