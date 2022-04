Kubanci napokon ne moraju bježati da bi imali što i svi: Ukinuto 50 godina staro pravilo!

Kubanskim boksačima bit će dopušteno da se profesionalno bore po prvi put nakon 1962. jer je u toj državi ukinuta zabrana profesionalnih nastupa.

Prvi dvoboji prema novom sporazumu s promotorskom kućom Golden Ring zakazani su za svibanj, piše agencija AP.

Kuba je bila najuspješnija na olimpijskim igrama u Tokiju gdje su kubanski boksači osvojili četiri zlatne medalje. Do sada su u tom sportu osvojili 41 zlato, 19 srebrnih i 18 brončanih medalja.

No desetljećima su kubanski sportski dužnosnici izbjegavali profesionalni sport i hvaljeni prvaci kao što su Teófilo Stevenson i Félix Savón nikada nisu postali profesionalni boksači.

Foto: Ou Dongqu/XINHUA (TOKYO2020)JAPAN-TOKYO-OLY-BOXING-MEN'S LIGHT-FINAL BOUT (210808) -- TOKYO, Aug. 8, 2021 (Xinhua) -- Andy Cruz of Cuba enters the court before men's light (57-63kg) final bout of boxing between Andy Cruz of Cuba and Keyshawn Davis of the United States at the Tokyo 2020 Olympic Games in Tokyo, Japan, Aug. 8, 2021. (Xinhua/Ou Dongqu) Ou Dongqu Photo: XINHUA/PIXSELL

- Došao je trenutak. Proveli smo godine razmatrajući ovu mogućnost - rekao je Ariel Sainz, potpredsjednik službenog Instituta za sport.

- U profesionalnom boksu sada postoje prilike za naše sportaše koje možemo savršeno iskoristiti.

Također je istaknuo da bi to omogućilo sportašima da poboljšaju svoje prihode. Mnogi kubanski sportaši iz drugih sportova napustili su otok posljednjih desetljeća u potrazi za unosnom profesionalnom karijerom koja nije bila dostupna kod kuće u kubanskom socijalističkom sustavu.

Prema sporazumu s promotorskom kućom Golden Ring, kubanski boksači bi trebali dobiti 80 posto zarade, dok će treneri, liječnici i savez podijeliti preostalih 20 posto.

Alberto Puig, predsjednik Kubanske boksačke federacije, rekao je da se profesionalni boks posljednjih godina "humanizirao" i ustvrdio da sada postoji malo razlika u pravilima.