Hrvatski izbornik: Igrači su bili nervozni, o dosta stvari ćemo morati razgovarati

Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je težak poraz od Švedske (33:25) u susretu trećeg kola Europskog prvenstva. To znači da u drugi krug idemo bez bodova, dok će ih Šveđani prenijeti dva i imat će lakši posao u borbi za polufinale.
Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson priznao je nakon susreta na stvari nisu funkcionirale.
- Napravili smo previše pogrešaka. Igrači su nervozno ušli u utakmicu i ovo je bila jednosmjerna utakmica za Švedsku - rekao je Sigurdsson za RTL te dodao:
- Nismo uspjeli ući u ritam ni u obrani ni u napadu, zabili su nam dosta golova iz kontranapada.
Na kraju je zaključio:
- Ima dosta stvari o kojima moramo razgovarati unutar momčadi.
Podsjećamo, Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska.