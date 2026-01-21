Naši Portali
NAKON PORAZA

Hrvatski izbornik: Igrači su bili nervozni, o dosta stvari ćemo morati razgovarati

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Marko Pavić
21.01.2026.
u 22:46

Hrvatska rukometna reprezentacija upisala je težak poraz od Švedske (33:25) u susretu trećeg kola Europskog prvenstva. To znači da u drugi krug idemo bez bodova, dok će ih Šveđani prenijeti dva i imat će lakši posao u borbi za polufinale.

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson priznao je nakon susreta na stvari nisu funkcionirale.

- Napravili smo previše pogrešaka. Igrači su nervozno ušli u utakmicu i ovo je bila jednosmjerna utakmica za Švedsku - rekao je Sigurdsson za RTL te dodao:

- Nismo uspjeli ući u ritam ni u obrani ni u napadu, zabili su nam dosta golova iz kontranapada.

Na kraju je zaključio:

- Ima dosta stvari o kojima moramo razgovarati unutar momčadi.

Podsjećamo, Hrvatska će u drugom krugu igrati u skupini II, a protivnici će joj biti Slovenija, Island, Švicarska i Mađarska.
Hrvatska rukometna reprezentacija Dagur Sigurdsson

