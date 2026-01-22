Layec se oglasio oko kontroverznog jedanaesterca za Rijeku: Evo što kaže

Istra 1961 i Rijeka u utorak su nakon više od mjesec dana završili svoj susret 17. kola HNL-a. Podsjetimo, susret na Aldo Drosini započeo je još 14. prosinca, ali je zbog guste magle prekinut oko 15. minute pri rezultatu 1:1. Strijelac za domaće bio je Salim Lawal, dok je za Rijeku zabio Luka Menalo.

U nastavku utakmice, Rijeka je stigla do pobjede zahvaljujući golu Tiaga Dantasa iz kaznenog udarca u 75. minuti. Nakon utakmice, trener domaće momčadi Oriol Riera oštro je kritizirao odluku sudca da dosudi kazneni udarac: "Jedanaesterac je stigao nakon igranja rukom. Očita ruka riječkog igrača u dvoboju s Frederiksenom i potom nije došlo do promjene posjeda lopte. Dakle, jedanaestercu je prethodilo igranje rukom suparničkog igrača, međutim VAR se nije uključio što mi je nepojmljivo. I to nam se ne događa prvi put. Dogodilo nam se to protiv Lokomotive kad smo dobili crveni karton, dogodilo nam se potom protiv Gorice, jasan start za crveni karton na Radoševiću. Gledao sam sve utakmice otkad sam došao u Hrvatsku i primijetio sam da se VAR puno više javlja kad su situacije u korist vodeće tri momčadi, Dinama, Hajduka i Rijeke. Otkako sam ovdje, za nas se nije uključio. Sve mi je to vrlo čudno" - rekao je trener Puležana.

Sada je svoju analizu sporne situacije objavio i šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec koji ne vidi ništa sporno.

- Incident u domaćem kaznenom prostoru nakon kojega gostujući napadač br. 7 pada je prekršaj iz Pravila nogometne igre. Domaći branič br. 97 u zakašnjelom startu nije uspio dodirnuti/odigrati loptu te je jasno sapleo napadača te utjecao na njegovu kretnju. Sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, odmah je dosudio kazneni udarac. Odluka suca na terenu je ispravna kao i potvrda VAR suca dosuđenog kaznenog udarca - piše u priopćenju na službenoj stranici HNS-a.