Hrvatski reprezentativci utučeni teškim porazom, ali šalju jasnu poruku: 'Tako protiv nikoga ne možemo igrati'

Hrvatska rukometna reprezentacija teško je poražena od Švedske u posljednjem kolu skupine E Europskog rukometnog prvenstva. Krajnji rezultat bio je 33:25 iako je Švedska u dva navrata imala i devet golova prednosti. Najraspoloženiji kod Šveđana bili su Eric Johansson i Nikola Roganović s po pet golova, a po četiri su dodali Albin Lagergren i Felix Claar.

Najbolji kod Hrvatske bio je Zvonimir Srna sa sedam pogodaka, od čega šest u prvom poluvremenu. Upravo je on prvi stao pred kamere RTL televizije:

- Odigrali smo lošu utakmicu. Imali smo aktivan rezultat, dogovorili smo na poluvremenu da idemo korak po korak. Izgubili smo dosta lopti i puno stvari u drugom poluvremenu se dogodilo, tako nema šanse da pobijedite Švedsku u Švedskoj - započeo je Srna.

Dojam je da obrana nije bila na potrebnoj razini:

- Obrana nije bila na razini jer smo imali puno tehničkih grašaka pa nismo ni postavili obranu. Tako protiv nikoga ne možemo igrati - dodao je.

Upitan je i za ždrijeb drugog kruga koji je za Hrvatsku vrlo povoljan:

- Ne komentiramo ždrijeb unaprijed. Imali smo sličnu situaciju u Hrvatskoj kada smo izgubili od Egipta pa idemo opet tako dignuti glave gore! Mi sigurno nećemo pasti u glavama, sjest ćemo i razgovarati. Budite uvjereni da će protiv Islanda biti prava Hrvatska!

Nakon njega, utakmicu je komentirao i kapetan Ivan Martinović:

- Teško je ovo opisati ovako vruć odmah nakon utakmice. Ovo nismo bili mi. Nismo odigrali onako kako smo se dogovorili. Od početka je falila agresivnost u obrani. Nismo našli naš ritam. Drugo poluvrijeme imam osjećaj da deset minuta nismo dali gol. Palicka je odlično branio. Ali, idemo dignuti glave. Nema predaje.

Sljedeći protivnik Hrvatske je Island.

- Svaka utakmica je sad neko malo finale. Nema više grešaka, trebamo biti gusti i pomagati jedan drugome.