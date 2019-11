Krajan pronašao senzacionalno rješenje nakon što je Čilić otkazao nastup

Marin Čilić neće predvoditi reprezentaciju hrvatskih tenisača na završnom turniru Davisova kupa koji će se održati u Madridu od 18. do 24. studenoga. Tenisač koji je godinama držao hrvatsku reprezentaciju, ovaj put je odlučio otkazati, a razloge odustajanja objasnio je u objavi na društvenim mrežama:

Zdraviji i motiviraniji u 2020.

- Posljednjih godinu i pol za mene su uistinu bili izazovni, tjelesno i mentalno. Iako sam svakodnevno provodio puno vremena kako bih tijelo održavao zdravim i prevenirao ozljede, obnovljena ozljeda koljena koja me muči još od juniorskih dana zadavala mi je sve više i više problema. Liječnički tim mi je sredinom godine savjetovao da je najbolje za mene podvrgnuti se operaciji koljena kako bih dugoročnije riješio problem. Međutim, ustrajnost s moje strane očito se isplatila jer sam se upravo vratio s pregleda koji je pokazao da je koljeno u puno boljem stanju nego sredinom godine i operacija u ovom trenutku neće biti potrebna - napisao je Čilić, dodavši:

- Bez obzira na te dobre vijesti, svejedno ću se morati podvrgnuti jednom ili više manjih zahvata na koljenu koji će me odvojiti od terena sljedećih nekoliko tjedana, što znači da neću moći nastupiti na Davisovu kupu ove godine. Jako sam se veselio tome što ću opet biti dio momčadi i sjajnog ozračja s kojim smo lani podignuli pobjednički pehar. Bez obzira na ovu tešku odluku s moje strane, sigurno ću biti najvjerniji navijač naše reprezentacije, za koju vjerujem da će nas opet učiniti ponosnima. Svima vama želim zahvaliti na podršci. Dat ću sve od sebe da zdraviji, motiviraniji i spremniji nego ikad uđem u novu sezonu - zaključio je Čilić.

Marinov otkaz donio je veliko razočaranje u našem taboru, no nije solucija koje se izbornik Željko Krajan nije pribojavao. Marina, naime, još od svršetka US Opena muči koljeno, razmišljao je i o prekidu sezone i odlasku na operaciju. Sad su mu liječnici u Monte Carlu rekli da može i bez toga, no neki manji zahvati ipak će biti nužni...

I zato Krajan nije puno dvojio, kako sezona Viktora Galovića nije bila posebno uspješna, u pomoć je pozvao veterana Ivu Karlovića (40). I Ivo se odazvao, baš kao i prije tri godine u finalu s Argentinom. Ovaj put igra se na dva dobivena seta i izgledi Diva sa Šalate mnogo su bolji. Ni on nije imao posebno uspješnu sezonu iza sebe (106. je na ATP listi), ali s Ivom se nikad ne zna, davno smo zaključili da on može svakoga pobijediti. Doduše, može i od svakoga izgubiti...

- Ivo će nam rado pomoći, iako i tu postoje stanoviti problemi. On je prijavio nastup na Challengeru u Houstonu koji bi mu trebao donijeti bodove za nastup na Australian Openu. A taj se Challenger igra u tjednu prije Davisova kupa. No, obostrana želja postoji i to je zasad prva opcija - kaže Krajan koji ima razumijevanja za Čilićevo odustajanje:

Krajan: Marin je puno dao

- Istinu govoreći, njegov je nastup bio neizvjestan s obzirom na probleme s koljenom. Marin je puno dao našoj reprezentaciji, puno je žrtvovao i sad je red da potraži najbolje rješenje za svoju ukupnu karijeru. S obzirom na sve, bilo bi neozbiljno da u Madridu sebe stavljamo u poziciju favorita, bez obzira na to što smo branitelji naslova. Treba biti realan, naši igrači nemaju tako dobru sezonu kao lani, ali borit ćemo se. Ovaj nam format čak donekle ide u prilog, igra se na dva seta, pa nam se Ivo neće morati boriti u nekakvih pet setova.

Reprezentacija će u Madrid već 12. studenoga, a prvi meč s Rusijom igramo 18. studenoga.